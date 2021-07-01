Призывник-уклонист оштрафован

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах молодой человек признан виновным в уклонении от призыва на военную службу.

По материалам уголовного дела, расследованного СУ СКР по Чувашии, в декабре прошлого года он, не имея законных оснований для освобождения и отсрочки от призыва, признанный годным к службе, получил повестку о дне отправки по месту ее прохождения, но не явился в военный комиссариат Чебоксар. Не приходил туда и в последующие дни осеннего призыва. А это уже уклонение от прохождения военной службы. Приговором суда горожанину назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Напомним: судебный приговор не освобождает призывников от службы в армии.

Опубликовано: 19 июля 2021 г.


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