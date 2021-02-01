Вдове погибшего при спасении человека передали медаль

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью «Доблесть и отвага» 35-летнего жителя Чебоксар Федора Атемова, погибшего при защите граждан от вооруженного преступника.

На днях по его поручению руководитель Следственного управления СКР по Чувашии Александр Полтинин вручил ведомственную награду вдове погибшего. Как ранее сообщала «СЧ», в апреле прошлого года поздно вечером пьяный 43-летний мужчина в одном из дворов по улице 50 лет Октября в Чебоксарах начал приставать к незнакомым девушкам. А когда они не пожелали с ним общаться, стал ругаться и бросать в них пустые бутылки.

Испугавшись, девушки кинулись прочь от агрессивного незнакомца с криками о помощи. Злоумышленник стал преследовать одну из них. Находившийся в соседнем дворе 35-летний горожанин вступился за девушку, пытаясь утихомирить преследователя. Однако тот набросился на мужчину с двумя ножами. От полученных ранений заступник девушки скончался на месте происшествия. Также обвиняемый попытался нанести удар ножом и другу убитого, однако тот повалил его на землю и удерживал до прибытия полиции.

Как видим, мужество, самоотверженность и отвагу погибшего при исполнении общественного долга Федора Атемова (отца троих детей, двое — малолетние) высоко оценили в Следственном комитете России. Его супруга Светлана очень тепло говорит о своем муже, он был хорошим семьянином и отцом, светлым и добрым человеком. «Когда наши дети подрастут, я обязательно расскажу им, как героически погиб их отец», — сказала она, общаясь с сотрудниками следственного управления после получения награды, которой удостоен Федор Атемов.

А злоумышленнику, лишившему его жизни, светит длительный срок на зоне. За убийство и покушение на оное, совершенные в отношении граждан, выполнявших общественный долг, Верховный суд республики приговорил чебоксарца (кстати, вполне вменяемого по выводам экспертов) к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.