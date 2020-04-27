В МВД раскрыли подробности скандального задержания женщины с детьми

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outline2 комментария

22 апреля редакция сделала официальный запрос в адрес начальника отдела информации и общественных связей МВД по Чувашии Олега Ашнина с просьбой прокомментировать ситуацию с задержанием сотрудниками полиции женщины с детьми, которые стали печальными героями видео, распространенного в соцсетях. 27 апреля редакция получила официальный ответ от МВД по Чувашии. Вот что в нем говорится:

«В МВД по Чувашской Республике проводится проверка конфликтной ситуации в чебоксарском парке. Жительница Чебоксар, которой полицейские сделали замечание о нарушении режима самоизоляции, стала кричать и оскорблять сотрудников, спровоцировав конфликт. Было принято решение о составлении в отношении нее административного протокола по ст. 20.6 КоАП РФ («Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций») и по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти или иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка»). В момент пресечения административного правонарушения горожанка ударила патрульного по лицу, а ее родственница укусила участкового уполномоченного полиции УМВД России по г. Чебоксары, в результате чего полицейскому были причинены телесные повреждения в виде ссадин. Материалы по данному факту направлены в СУ СК России по Чувашии для принятия процессуального решения».
Опубликовано: 27 апреля 2020 г.


Читайте также:

За 2019 год в Чувашии возбуждено 223 уголовных дела коррупционной направленности
Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
Организаторы подпольных казино в Чебоксарах предстанут перед судом
Чувашские полицейские выявили межрегиональную группу кибермошенников
Главный инспектор МВД России проведет в Чувашии прием граждан
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
"Берданку" и "Стечкина" обнаружили оперативники в "подпольном" арсенале охотника
Василий Дмитриев — фронтовик, учитель, человек

2 Ответы

  1. Из-за таких дурных мамаш и сидим дома. Расплодятся , а мозг — как у сельдерея

    reply

  2. И ни слова о детях. Поразительно. Будто их и не было. Раньше думал о полиции положительно. После этого эпизода мнение о полиции изменилось в отрицательную сторону.

    reply

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.