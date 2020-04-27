В МВД раскрыли подробности скандального задержания женщины с детьми

22 апреля редакция сделала официальный запрос в адрес начальника отдела информации и общественных связей МВД по Чувашии Олега Ашнина с просьбой прокомментировать ситуацию с задержанием сотрудниками полиции женщины с детьми, которые стали печальными героями видео, распространенного в соцсетях. 27 апреля редакция получила официальный ответ от МВД по Чувашии. Вот что в нем говорится:

«В МВД по Чувашской Республике проводится проверка конфликтной ситуации в чебоксарском парке. Жительница Чебоксар, которой полицейские сделали замечание о нарушении режима самоизоляции, стала кричать и оскорблять сотрудников, спровоцировав конфликт. Было принято решение о составлении в отношении нее административного протокола по ст. 20.6 КоАП РФ («Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций») и по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти или иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка»). В момент пресечения административного правонарушения горожанка ударила патрульного по лицу, а ее родственница укусила участкового уполномоченного полиции УМВД России по г. Чебоксары, в результате чего полицейскому были причинены телесные повреждения в виде ссадин. Материалы по данному факту направлены в СУ СК России по Чувашии для принятия процессуального решения».