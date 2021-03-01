Сотрудники СКР и МВД по Чувашии задержали в Питере торговцев смартфонами

Отправку копеечных мобильников вместо дорогих смартфонов мошенники считали бизнесом. Но у правоохранителей был совсем другой взгляд на их деятельность…

Стучат? Откройте дверь!

Ранним мартовским утром трое мужчин, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, мирно спящие в своих квартирах, гостей не ждали. Тем более, из Чувашии, о которой они вряд ли знали больше, чем о любой другой точке на карте нашей необъятной Родины, куда отправляли свои посылки. Своих адресов злоумышленники никому не сообщали, поэтому визит сотрудников полиции и следственного комитета в сопровождении бойцов Росгвардии застал их врасплох. Но притвориться, что никого нет дома, тоже возможности не представилось — удары тяжелых железных орудий об двери недвусмысленно показали, что уходить «незваные» гости не собираются. И за негостеприимность тоже пришлось отвечать перед представителями закона.

— Вы слышали, что вам стучат?

— Да.

— Почему не открывали?

— Рано, шесть утра же — с трудом подбирал слова один.

— А что случилось, прошу прощения? — лепетал другой, едва оправившись от шока при виде спецназа в полном обмундировании на пороге своей квартиры.

Прощения, между тем троим обвиняемым по делу о посылках с телефонами, придется просить у потерпевших, точное количество которых предстоит установить следствию.

Получите, распишитесь!

Об этой масштабной афере «СЧ» вкратце уже сообщала. Злоумышленники размещали в интернете объявления о продаже дорогих сотовых телефонов, цена которых была тысяч на 5-10 дешевле, чем у других продавцов. И уловка срабатывала — наши граждане все же не прочь сэкономить. «Сомневающимся покупателям продавцы сообщали, что они являются официальными дилерами компаний, изготавливающих сотовые телефоны. И в связи с этим на старте продаж у них имеются большие скидки», — пояснил один из оперативных сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Чувашии.

Однако в момент получения товара покупателей ждало глубокое разочарование. В посылке, вместо заказанного гаджета стоимостью от 15 до 60 тысяч рублей, находился упакованный по всем правилам, но копеечный телефон, иногда даже бывший в употреблении. Так, один из пострадавших, к своему большому удивлению обнаружил в присланном мобильнике нестертые контакты и фото предыдущего владельца. Хотел было вернуть такую «ценную» покупку, но из опасений, что может потерять и эту «синицу» в руках, оставил сотовый себе.

Конечно, в посылках были «памятки покупателям» с информацией, как вернуть товар, однако никакого обмена и возврата не происходило. Оперативники предполагают, что все эти «примочки» использовались для придания видимости законности изначально нечестной сделке, чтобы обмануть не только наивных покупателей, готовых приобретать кота в мешке, лишь бы дешевле, но и правоохранительные органы. Мол, не беспокойтесь, граждане начальники, это всего лишь гражданско-правовые отношения, обычный бизнес…

Невостребованный товар

Напасть на след этой питерской группы чувашским оперативникам помогла служба безопасности «Почты России». Почтовики обратили внимание на регулярные возвраты посылок одним и тем же компаниям «до востребования», которые при этом никогда их не забирали. Так что «экономные» любители интернет–шоппинга теряли деньги еще и на напрасной пересылке «невостребованного товара». В долгие переговоры с обманутыми клиентами сотовые «дилеры» не вступали: после двух-трех звонков общение прекращалось, а заманчивое объявление по-тихому исчезало из интернета.

Убедить чувашских правоохранителей в том, что это у них такой бизнес, молодым людям из Северной столицы и области не удалось. По ходатайству СУ СК России по Чувашии в отношении троих «бизнесменов» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении 13 эпизодов мошенничества, совершенных организованной группой лиц с причинением значительного ущерба», — говорит старший помощник руководителя СУ СК России по Чувашской Республике Евгения Кузнецова.

В ходе нескольких десятков обысков по адресам отправителей посылок «не с теми телефонами» было изъято около 200 тысяч рублей, 30 сотовых телефонов, оргтехника, банковские карты, почтовые извещения и другие предметы, представляющие оперативный интерес и имеющие доказательственное значение по делу. По оперативной информации, обвиняемые причастны к аналогичным мошенничествам в отношении жителей и других регионов страны. Ведется следствие…

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Чувашии

Посылки не с тем товаром покупатели отправляли обратно, надеясь получить желаемое или вернуть деньги. Но злоумышленники и не думали их забирать из почтовых отделений.