За гибель в пожаре шести человек ответит хозяин дома

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В январе нынешнего года в Урмарском районе при пожаре погибли шесть человек, следствие по уголовному делу завершено.
Следствие обвиняет в этой страшной трагедии 51-летнего жителя деревни Орнары, собственника деревянного дома, где и произошло непоправимое. Он нарушил требования безопасности и правила эксплуатации бытовой электротехники, которую запрещается эксплуатировать при особой сырости в помещении, подозрениях на ее неисправность, а также по истечении срока эксплуатации.
Мужчина установил в неотапливаемых сенях дома холодильник, срок эксплуатации которого истек в 2007 году, и продолжал использовать его несмотря на периодически возникающие посторонние стуки и вибрацию.
1 января в половине шестого утра произошло короткое замыкание и холодильник загорелся, в доме начался пожар. От острого отравления окисью углерода погибли сожительница хозяина дома, две ее дочери и трое малолетних детей одной из них в возрасте четырех, семи и десяти лет.
СУ СКР по Чувашии завершило расследование уголовного дела, материалы направлены в суд. Обвиняемому инкриминируется причинение смерти по неосторожности.

 

 

Фото tutby.gcdn.co
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Опубликовано: 29 апреля 2021 г.


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