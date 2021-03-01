Задержаны владельцы сайтов по продаже дешевых смартфонов

Следственное управление СКР по Чувашии предъявило обвинение трем участникам ОПГ, занимавшимся мошенничествами на территории Чувашии.

Их задержали в Санкт-Петербурге, где они и проживают. Молодым людям в возрасте от 26 до 30 лет вменяется групповое мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам.

По версии следствия, с мая 2019-го по июнь 2020 года обвиняемые, создав и администрируя специальные сайты, похитили деньги 13-ти потерпевших, в том числе несовершеннолетнего, проживающих в Чувашии. Гражданам предлагали приобрести смартфоны известных марок по цене значительно ниже рыночной. После оплаты и получения товара в отделениях Почты России, потерпевшие обнаруживали в посылках телефоны, бывшие в употреблении, а также других марок, значительно уступающие заказанным по техническим характеристикам и цене. Обманутым покупателям смартфонов причинен ущерб на сумму более 125 тысяч рублей.

В состав организованной преступной группы входили четыре жителя Санкт-Петербурга. Как уже сказано, трое из них задержаны в ходе совместных мероприятий следователей СУ СКР и чувашской полиции. Сейчас они заключены под стражу, четвертый преступник объявлен в розыск.

Следственно-оперативной группой СУ СКР и МВД на территории Санкт-Петербурга проведено 7 осмотров мест происшествия и 16 обысков, обнаружено и изъято 30 сотовых телефонов, компьютерная и оргтехника, банковские карты, почтовые извещения, 200 тысяч рублей, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, расследование продолжается.

Граждан, которые, возможно, тоже пострадали от действий этих мошенников, просят позвонить в полицию по телефону 02 или в отдел криминалистики СУ СКР по телефону (8352) 66-24-88.