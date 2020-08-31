В преступной схеме сдачи экзаменов в ГИБДД оказался замешан директор автошколы

В отличие от большинства кандидатов в водители, пришедших в экзаменационный класс ГИБДД, мужчина, за которым следили оперативники, держался абсолютно спокойно. Рассчитывал на своих помощников, которые снарядили его на экзамен, как шпиона на ответственное задание — миниатюрные видеокамеры, спрятанные в одежде, микронаушник в ушах, чтобы услышать подсказку, приемник.

Но, несмотря на такую «техническую поддержку», пройти испытания жителю одного из районов республики не удалось. На выходе «нашпигованного» аппаратурой «студента» ждали оперативники отдела «К» МВД по Чувашии. Правда, разоблачить его было для сыщиков еще полдела. Требовалось выяснить, кто снабдил его всеми этими хитрыми штучками для «альтернативной» сдачи экзамена и находился, так сказать, по ту сторону приемника.

Тут полицейских ждали открытия. Они предполагали, что в качестве суфлера должен был выступать человек, знающий и гарантирующий успешное прохождение теоретических испытаний. За шпионский комплект 27-летний мужчина выложил 30000 рублей и, естественно, рассчитывал получить за свои деньги качественную услугу. Но это оказался не просто рядовой профессионал — директор одной из чебоксарских автошкол! Кроме того, в преступной схеме был замешан и инструктор автошколы, выступивший в качестве посредника.

Оперативники предполагают, что дело было поставлено на поток, и инструкторы по вождению во время практических занятий не только делились с учениками тонкостями водительского мастерства, но и предлагали помощь на экзамене.

Отделу «К» МВД республики совместно со следователями СК России по Чувашии удалось привлечь к уголовной ответственности за незаконное приобретение и использование технического средства, предназначенного для негласного получения информации, все заинтересованные стороны: неуверенного в своих знаниях водителя, инструктора и директора автошколы. Вурнарский районный суд назначил им наказание в виде судебных штрафов в сумме от 15 до 20 тысяч рублей. А сотрудники оперативного подразделения продолжают выявлять подобные факты в других уголках нашей республики.

Фото Сергея Паргеева, пресс-служба МВД по Чувашии

На экзамене у испытуемого открылся «третий глаз». Но это ему не помогло…