В Козловке построят большую мечеть

На этой неделе были заложены первые кирпичи на месте возведения будущей мечети. Раньше ее роль в Козловке выполнял небольшой молельный дом площадью 50 кв. метров. Но в местную мусульманскую общину входят около 600 человек, и такой дом для них был явно маловат. Для строительства мечети местные власти выделили участок земли площадью в 1 га. На торжественной церемонии закладки первых кирпичей председатель Духовного управления мусульман республики Мансур хазрат Хайбуллов передал приветствие от муфтия Чувашии, главы Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганова и его благодарность всем оказавшим содействие в благом деле. Как сообщили «СЧ» в Духовном управлении мусульман Чувашии, на данный момент в республике действуют 42 мечети.