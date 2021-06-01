Акатуй в русском, чувашском и мордовском подворьях

АЛАТЫРСКИЙ РАЙОН.

Как на шумной ярмарке подзывали к себе дорогих гостей «хозяева» русских, чувашских и мордовских подворий, что развернулись в минувшее воскресенье в этнографическом парке Старых Айбесь. Жители со всего района собрались здесь, чтобы отметить праздник песни, труда и спорта «Акатуй».

Поскольку в районе в дружбе живут три народа — русские, чуваши и мордва, то и все важные события они отмечают вместе. Вот и на нынешнем празднике окончания весенне-полевых работ в подворьях представители каждого этноса демонстрировали свои обычаи, культурные и трудовые традиции, декоративно-прикладное творчество — вязание и вышивку, плетение из лыка и лозы и многое другое. Каждый старался привлечь гостей старинными сказаниями, частушками и прибаутками, диковинными поделками.

Настоящий дух старины удалось передать Староайбесинскому крестьянскому двору, где был представлен быт чувашской семьи, а в избе пахло ароматным хлебом, который только-только испекся в печи.

Угощениями привечали народ и на площадке «Родная деревенька». В гостеприимстве состязались все сельские поселения района. Каждое из них в этот раз представило еще и свою семью, прожившую в счастливом браке от 30 до 45 лет, передающую из поколения в поколение бесценный опыт и традиции.

Заслуженные награды были вручены труженикам и активистам, благодаря чьему упорному труду район продолжает двигаться вперед. фото cap.ru