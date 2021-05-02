Футбольный турнир в Чебоксарах откроет знаменитый тренер Валерий Газзаев

В пятницу на чебоксарском стадионе «Труд» впервые пройдет турнир по мини-футболу памяти депутата Госсовета Чувашии Игоря Кушева, ушедшего из жизни пять лет назад. Вид спорта выбран не случайно — в свое время Кушев, как председатель Общественного совета при МВД Чувашии, проводил в Чебоксарах детские соревнования по мини-футболу. На этот раз на поле выйдут взрослые — команды правительства и Госсовета Чувашии, ООО «Маяк» (возглавляет его, кстати, сын Игоря Кушева Борис) и газеты «Республика», на призы которой и проводится турнир. Как сообщили в газете «Республика», планируется, что в открытии турнира примет участие знаменитый футбольный тренер, а ныне депутат Госдумы России Валерий Газзаев.