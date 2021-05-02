В ФГУП «Колос» Цивильского района несвоевременно выплачивали зарплату

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Когда речь идет о зарплате, прокуроры очень быстро реагируют и на анонимки.

В ходе проверки доводов, изложенных в таком обращении, поступившем в прокуратуру Цивильского района, выявлены нарушения трудового законодательства в части выплаты зарплаты работникам ФГУП «Колос». По трудовому законодательству зарплата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата ее выплаты устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договорами. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. Между тем в «Колосе» зарплата с января по март этого года выплачивалась с нарушением установленных сроков и периодичности, выявлены нарушения и в части оплаты отпуска нескольким работникам.
Возбуждено дело об административном правонарушении, виновное должностное лицо оштрафовано на 15 тысяч рублей.

Опубликовано: 19 мая 2021 г.


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