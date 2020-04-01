Прокуроры ответили на вопросы родителей о школьных сборах, дорогах и льготном питании

Экскурсии, охрана и мебель — только добровольно

Прямая линия с прокуратурой республики, прошедшая в редакции «Советской Чувашии», была посвящена дошкольному и школьному образованию. Тема разговора оказалась ожидаемо актуальной, а вопросы от читателей газеты продолжали поступать даже после его окончания: к двум десяткам обращений по телефону добавились комментарии к новости о прошедшей встрече на нашем сайте. И такая востребованность прямой линии понятна, ведь разговор вели первые лица прокуратуры региона — и.о. руководителя Александр Евграфов и и.о. начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи Алина Савельева.

Накажут ли за фиктивную прописку?

За два часа телефонной беседы активно проявили себя родители и школьников, и дошкольников. Одной из первых дозвонилась «на прием» к и.о. прокурора мама ученика одной из чебоксарских школ, озвучив самый больной, пожалуй, вопрос, — денежных сборов в учебных заведениях. «Понимаю, что любые поборы запрещены, но что, если мы сами хотим свозить детей в Казань?» — поинтересовалась она. А другая читательница «СЧ», напротив, очень эмоционально спросила: «Неужели администрация не может обеспечить нас водой, картриджами и бумагой в принтеры?»

Каждой из них Александр Евграфов объяснил: республика и муниципалитеты снабжают детей всем необходимым, в том числе мебелью и учебниками. Любые сборы должны быть добровольными, а в случае экскурсии, инициированной родителями, едут только те, кто на поездку согласен, никого принуждать нельзя. При этом деньги должны собираться не наличными, а на расчетный счет школы с указанием цели взноса.

Еще одна мама интересовалась возрастом приема детей в первый класс. Ей ответили, что в школу можно идти с шести лет и шести месяцев, но не позднее восьми лет. Хотя с разрешения учредителя учебного заведения (муниципалитета) можно и раньше, в случае готовности ребенка. Прозвучала в разговоре и тема возможного наказания за фиктивную прописку (для попадания в «престижную» школу). Было отмечено, что проверки, конечно, проводятся, но каждый случай рассматривается индивидуально. Важно, за деньги или нет сделана прописка, а также у кого — у чужих или у родственников…

Из Батырево дозвонилась женщина, сообщившая, что к новой начальной школе по улице Табакова отсутствует нормальный подъезд — детям приходится месить грязь в стремлении к знаниям. «Поднимем этот вопрос», — коротко пообещали активистке.

На удивление пытливыми оказались мужчины. Так, отец двух учеников удивлялся, почему в школе может «не остаться мест» на льготное питание, а папа дошкольника жаловался на педиатра, настаивающего на пробе Манту перед отправкой в первый класс. Первому, кстати, пообещали разобраться в ситуации в его конкретной школе, а второму посоветовали попросить в поликлинике направление к фтизиатру, который может определить отсутствие туберкулеза и другими методами.

Про дежурные группы и детские фотографии

Активными были и другие родители детсадовцев, спрашивали, где должны готовиться завтраки, обеды и ужины (не запрещается использовать привозную еду, но в Чувашии готовят в самих садиках), выясняли, почему на территорию их дошкольного учреждения можно войти лишь через одну калитку (если по проекту больше входов, то это неправильно). Звучали вопросы, как часто должны дезинфицироваться помещения и кто отвечает за здоровье ребенка, пока он в садике («мой ребенок однажды чуть не остался без глаза»). И.о. начальника отдела прокуратуры Алина Савельева подробно объясняла — дезинфекция проводится после каждого приема пищи, по окончании рабочего дня и если возникает необходимость. В сложившейся сегодня ситуации дезинфицирующий режим должен быть усилен. А на период пребывания ребенка в детском саду за него отвечает администрация, «бывали случаи, что и дела возбуждали».

А одна из дозвонившихся мам интересовалась, как устроить своего ребенка в дежурную группу в ДОУ: детсад, в который они ходили, сейчас закрыт, а женщине надо выходить на работу. И раз уж речь зашла об ограничительных мерах по нераспространению коронавируса, Александр Евграфов вновь попросил родителей не выходить без нужды из дома и ограничить контакты детей. Сложившуюся эпидобстановку затронули в разговоре и позже, когда у представителей прокуратуры поинтересовались, почему так взлетели цены на маски. Александр Евграфов ответил: сейчас уже установили ограничения, по которым наценка на медицинские маски в аптеках будет не больше десяти копеек, к тому же в республику должна поступить большая партия таких масок.

Между звонками беседа продолжалась и в редакции: например, говорили о фотографиях детей, которые сегодня просят у родителей педагоги. Такого обязательства делиться персональной, по сути, информацией у взрослых нет, отметили прокуроры. И посоветовали нежелающим это делать просто по-человечески объясниться с учителями.

Все обращения гости прямой линии записывали в блокноты, иногда (когда того желали звонящие) фиксируя номера детских садов и школ, вызвавших вопросы. Оценив актуальность поднятой темы, «горячую линию» по правам детей решили провести еще раз, ближе к 1 июня.

КСТАТИ Еще раз о взносах родителей В соответствии с федеральным законом об образовании материально-техническое обеспечение школ и детских садов лежит на плечах муниципалитета и самих учебных заведений. Ни руководство школ и садиков, ни родители обучающихся не могут требовать деньги на учебники и учебные пособия, ремонт, мебель, официантов в столовую или на охрану и тем более озвучивать конкретную сумму… Возможны добровольные пожертвования, но они вносятся не наличными, а переводом на расчетный счет организации с указанием целевого назначения. Бывает, что сбор денег инициирует родительский комитет: важно, что решения его члены могут принимать только в отношении самих себя, но не остальных родителей.

Фото Олега Мальцева

Даже во время борьбы с коронавирусом школьная тема не теряет своей актуальности, поэтому телефон «горячей линии» с прокуратурой не умолкал.