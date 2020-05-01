Мошенник незаконно пересек государственную границу вброд

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя сопредельного государства, который обвиняется в незаконном пересечении государственной границы РФ.

По версии следствия, молодой человек не раз нарушал режим пребывания в России, за что был принудительно выдворен за ее пределы с запретом въезда в страну на 10 лет. Однако весной 2018 года иностранец, минуя пропускной пункт, перешел вброд участок реки, и вот она — Россия! Там на попутке шустрый парень добрался до Московской области, где позже и был задержан сотрудниками полиции. Материалы уголовного дела прокуратура направила в Донецкий городской суд Ростовской области. Факт нарушения государственной границы обвиняемым выявился в ходе следствия по другому уголовному делу о мошенничестве, связанному с Чувашией, где фигурирует тот же человек. После задержания в Московской области его доставили в нашу республику для проведения следственных действий по этому делу.