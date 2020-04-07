В редакции «Советской Чувашии» прошла прямая линия с прокуратурой республики

Около двух десятков вопросов поступило сегодня на горячую линию прокуратуры Чувашии по вопросам образования. Телефонный разговор, организованный в стенах «Советской Чувашии», продлился почти два часа, все это время на вопросы читателей отвечали и.о. прокурора Чувашии Александр Евграфов и и.о. начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры республики Алина Савельева.

Родители школьников чаще спрашивали о сборах денег в учебных заведениях (причем звонили и те, кто резонно против, и те, кто согласен обеспечить материально, например, поездку в соседнюю Казань). Интересовались взрослые возрастом приема детей в первый класс, наказанием за фиктивную прописку и жаловались на отсутствие нормальных дорог к школам. «Неужели администрация не может обеспечить учителей картриджами и бумагой в принтеры?», — очень эмоционально спрашивала читательница «СЧ» у Александра Евграфова.

На удивление пытливыми оказались мужчины – так, отец двух учеников удивлялся, почему в школе может «не остаться мест» на льготное питание, а папа дошкольника жаловался на педиатра, настаивающего на пробе Манту перед отправкой в первый класс. Первому, кстати, пообещали разобраться в ситуации в его конкретной школе, а второму посоветовали попросить в поликлинике направление к фтизиатру, который может определить отсутствие туберкулеза и другими методами.

Активными были и другие родители детсадовцев — спрашивали, где должны готовиться завтраки, обеды и ужины (только в самих садиках), выясняли, почему на территорию их дошкольного учреждения можно войти только через одну калитку (это, как оказалось, неправильно). А одна из дозвонившихся мам интересовалась, как устроить своего ребенка в дежурную группу в ДОУ: детсад, в который они ходили, сейчас закрыт, а женщине надо выходить на работу. А раз уж речь зашла об ограничительных мерах по нераспространению коронавируса, Александр Евграфов еще раз попросил родителей не выходить без нужды из дома и ограничить контакты детей.

Более подробно о прямой линии читайте в одном из следующих номеров «СЧ».

Фото Олега Мальцева