Мамы детей до семи лет на больничном не потеряют часть зарплаты

В своем Послании Федеральному Собранию 21 апреля Владимир Путин поручил полностью оплачивать больничные родителям дошкольников. Ранее с этой инициативой к главе государства обратилась «Единая Россия». Новая система начислений должна заработать уже в этом году.

Представители партии проводят разъяснительную работу по введению в действие новых социальных инициатив. На этой неделе заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Николай Владимиров посетил детский сад № 203, где провел встречу с теми, кого коснутся изменения в системе выплат по больничному листу.

«Государственная Дума планирует принять социальные поправки, которые внесла партия «Единая Россия» по итогам Послания Президента России Федеральному Собранию. Суть поправок в том, что родители смогут получать стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми-дошкольниками независимо от стажа работы. Это важная социальная поддержка. Молодые семьи получат главное — уверенность в завтрашнем дне, в том, что получится обеспечить должный уход за детьми», — рассказал Николай Владимиров.

Среди тех, кто теперь сможет рассчитывать на больничный в полном объеме, — чебоксарка Екатерина Чернова, работающая в столичном детском саду. У женщины три дочки, младшая из которых дошкольница. Из-за небольшого стажа она может рассчитывать лишь на 70% больничного, а до недавнего времени и вовсе получала только 50%. «Хочу сказать, что это очень поможет. При моем небольшом стаже работы это большой плюс нашей семье. В ситуации, когда я на больничном с ребенком, но муж работает — все равно это сказывается на нашем бюджете, а если будет оплачиваться 100%, то это уже будет хорошо», — поделилась Екатерина Чернова.

Выплата больничных семьям с детьми-дошкольниками в полном объеме — одна из шести главных социальных инициатив «Единой России», которая принята Президентом Путиным и озвучена как поручение к исполнению в Послании Федеральному Собранию.

«На основании Послания Владимира Путина партия готовит ряд других законодательных инициатив. Они также связаны с мерами социальной поддержки населения, которые будут приняты в ближайшее время в Государственной Думе», — отметил Николай Владимиров.

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Мамы даже с небольшим стажем могут рассчитывать на полную зарплату во время больничного по уходу за ребенком.