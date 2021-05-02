В День Победы участников войны поздравляли персональными парадами

А под окном — мелодия «Cмуглянки»

Ярко, торжественно и душевно, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, прошел День Победы в стране. И хотя нынче не было таких строгих ограничений, как в прошлом году, все же часть традиционных мероприятий пришлось провести в непривычном формате: всенародная акция «Бессмертный полк» снова прошла онлайн, а военные парады большинство людей смогли увидеть только по телевизору. Не приглашали нынче ветеранов Великой Отечественной войны и на торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона в столице Чувашии: это было бы слишком рискованно для их здоровья. Однако «парад» сам пришел в гости к ветеранам, и песни военных лет все же звучали под их окнами.

Для ветеранов играли оркестры

Тем, кто более семи десятков лет назад взял в руки оружие, чтобы защитить родную землю, сейчас уже далеко за 90 лет. И многим из них физически тяжело не то что участвовать в военных парадах, а порой и просто выйти на улицу. Поэтому не первый год в нашей республике накануне 9 Мая и в День Победы проводятся персональные парады и праздничные концерты во дворах и у подъездов домов, где живут фронтовики.

Сразу несколько таких поздравлений в Чебоксарах было организовано в этом году по инициативе военкомата Чувашии. 5 мая торжественным маршем под окнами Николая Ивановича Пискуна и Агриппины Алексеевны Янович прошел парадный расчет бойцов ОМОН территориального управления Росгвардии. Встали в строй и воспитанники столичной кадетской школы имени генерал–майора милиции В.А. Архипова.

Юные патриоты и сотрудники спецподразделения дружно чеканили шаг под окнами ветеранов. Военный оркестр росгвардейцев «Волжские берега» исполнял всеми любимые песни: звучали «Смуглянка», «Казаки», «Потому что мы пилоты». А когда солист Валерий Молостовкин запел «День Победы», ему стали подпевать всем двором…

Чтобы хоть немного пообщаться с самими виновниками торжества, участникам парада пришлось надеть маски. Военком Чувашии Бахтиер Холиков вместе с кадетами лично поздравил и Николая Пискуна, и Агриппину Янович. Николай Иванович был очень рад встрече с молодым поколением, вспоминал фронтовые будни: как в апреле 1943 года его пулеметчиком направили на фронт, как получил свое первое боевое крещение, как был тяжело ранен на Курской дуге. За военные заслуги фронтовик был награжден орденами и медалями.

Между тем Агриппина Алексеевна поделилась со школьниками воспоминаниями о том, как встретила Победу под Кенигсбергом. Будучи на войне санитаркой, она на своих хрупких девичьих плечах вынесла с полей сражений не один десяток раненых бойцов. Тяжелее всего, рассказывала фронтовичка, было на Курской дуге, где ее дважды ранило. Она чудом осталась жива, а как только поправилась, снова встала в строй… Для Агриппины Янович День Победы — всегда двойной праздник, ведь 11 мая она празднует и свой день рождения.

Кстати, в этом году ей исполнилось 96…

Персональный концерт подарили накануне 9 Мая и труженицам тыла — чебоксаркам Пелагее Солдаткиной и Зинаиде Андреевой.

Не менее торжественно с первых дней мая поздравляли ветеранов и в Новочебоксарске. Для фронтовиков было организовано более десяти «живых» концертов. Парадным маршем возле подъездов ветеранов Николая Плетнева, Анатолия Щербакова и других героев войны прошлись кадеты. Участники творческих коллективов исполнили для поколения победителей душевные музыкальные номера. Как сообщила новочебоксарская газета «Грани», сюжет об этой акции показали и в эфире федеральных телеканалов.

Мини-концерты для фронтовиков состоялись и в Шумерле. Отряд барабанщиц «Ника», кадеты и волонтеры, юные артисты детской школы искусств № 1 порадовали участников войны Александра Дианского, Михаила Чугунова, Андрея Рубцова и других ветеранов яркими песенными и танцевальными композициями, а руководство города вручило им памятные подарки.

Индивидуальные музыкальные поздравления принимали в эти дни и герои Великой Отечественной войны Урмарского района Валентин Теплов, Георгий Павлов и Николай Федотов. Ветераны, благодарные за такое внимание молодежи, не скрывали слез радости, с удовольствием фотографировались со школьниками, делились своими воспоминаниями…

А к подножию памятников легли цветы

Дань памяти и уважения отдали и тем, кого уже нет в живых. Возле мемориалов и памятников прошли митинги, к подножию стел и обелисков с именами павших героев легли цветы.

Сразу в нескольких районах республики накануне и в День Победы открылись обновленные или выстроенные заново монументы. Так, в Сугайкасинском сельском поселении Канашского района торжественно открыли стелу и стену памяти участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В честь знаменательного события дети читали проникновенные стихи о героях войны и запускали в небо белых голубей.

Открытием памятной стелы героям фронта почтили память легендарных земляков и жители деревни Хорабыр Красночетайского района. Глава района Владимир Мурайкин поблагодарил всех односельчан, внесших посильную помощь в строительство монумента. По его словам, благодаря инициативным жителям деревни и всем неравнодушным, кто поддержал доброе дело, удалось воплотить благородную идею в жизнь. Кропотливую работу провели активисты и по уточнению списка участников войны, все их имена увековечили в камне.

Новые памятники и обелиски ко Дню Победы, в возведении которых приняли участие местные жители, открыли также и в Хвадукасах Красночетайского района, в Яманчурино Яльчикского района, в Хорнзоре Аликовского района и других населенных пунктах Чувашии.

Немало монументов к 9 Мая общими силами было отреставрировано и приведено в порядок. Так, в селе Байглычево Яльчикского района к 76-летию Победы полностью отремонтировали обелиск ветеранам войны 1941-1945 годов и благоустроили территорию вокруг него. А в Атнашевском сельском поселении Канашского района в мемориальном комплексе «Победа» наладили хорошее освещение.

К слову, мемориал в Атнашево привели в порядок еще в прошлом году. По программе инициативного бюджетирования к 75-летию Победы памятник отремонтировали, а на его памятных плитах увековечили имена всех односельчан, вставших на защиту Родины в Великую Отечественную войну. Как рассказывают краеведы, из деревни на фронт ушли 283 человека, большая часть из них погибла, лишь около сотни человек вернулись домой.

По словам старожилов, из фронтовиков — уроженцев деревни ныне остался лишь один участник войны, Нил Гаврилович Морозов. Несмотря на то что он живет теперь в Чебоксарах, как и все другие отзывчивые жители деревни, ветеран охотно поддержал восстановление памятника на малой родине, рассказал «СЧ» его друг и инициатор многих благих начинаний в деревне, участник Венгерских событий 1956 года Тит Григорьев.

«Особенно больно слышать ветеранам о случаях вандализма по отношению к мемориалам или когда памятники войны забываются и приходят в запустение, — признался Тит Григорьевич. — Мы во что бы то ни стало должны сохранить имена наших победителей. Беречь памятники, мемориалы, обелиски, заботиться о воинских захоронениях — наша святая обязанность и общая забота. И это лишь малое, что мы можем сделать для наших отцов, дедов и прадедов, отдавших жизнь за мирное небо над нашими головами. Вот что мы должны донести до подрастающего поколения…»

Тит Григорьевич искренне рад, что и взрослые, и юные атнашевцы чтут память участников войны. Ребята из местных школ вместе со старшими наставниками — сотрудниками библиотеки, местной администрации, учителями — зимой убирают возле мемориала снег, осенью и весной проводят субботники, сажают цветы и деревья, а 9 Мая по многолетней традиции юные часовые несут у монумента вахту памяти. Вот и нынче в День Победы в мемориальном комплексе «Победа» в Атнашево прошел торжественный митинг, к подножию монумента возложили цветы, и свет у памятных плит с именами героев горел до позднего вечера…

Фото cap.ru

Юные волонтеры шумерлинской гимназии № 8 подготовили персональный концерт ветерану Великой Отечественной войны Александру Дианскому, а в конце выступления подарили на память совместное с ним фото в рамке.