В День Победы участников войны поздравляли персональными парадами

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

А под окном — мелодия «Cмуглянки»

Ярко, торжественно и душевно, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, прошел День Победы в стране. И хотя нынче не было таких строгих ограничений, как в прошлом году, все же часть традиционных мероприятий пришлось провести в непривычном формате: всенародная акция «Бессмертный полк» снова прошла онлайн, а военные парады большинство людей смогли увидеть только по телевизору. Не приглашали нынче ветеранов Великой Отечественной войны и на торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона в столице Чувашии: это было бы слишком рискованно для их здоровья. Однако «парад» сам пришел в гости к ветеранам, и песни военных лет все же звучали под их окнами.

Для ветеранов играли оркестры

 

Рядом со статным военкомом Чувашии Бахтиером Холиковым участница Великой Отечественной войны Агриппина Янович смотрится совсем миниатюрной. Но так и хочется склониться перед этой маленькой женщиной с большим и добрым сердцем, которая в годы войны вынесла с полей сражений десятки раненых солдат. Фото военкомата Чувашии

Тем, кто более семи десятков лет назад взял в руки оружие, чтобы защитить родную землю, сейчас уже далеко за 90 лет. И многим из них физически тяжело не то что участвовать в военных парадах, а порой и просто выйти на улицу. Поэтому не первый год в нашей республике накануне 9 Мая и в День Победы проводятся персональные парады и праздничные концерты во дворах и у подъездов домов, где живут фронтовики.
Сразу несколько таких поздравлений в Чебоксарах было организовано в этом году по инициативе военкомата Чувашии. 5 мая торжественным маршем под окнами Николая Ивановича Пискуна и Агриппины Алексеевны Янович прошел парадный расчет бойцов ОМОН территориального управления Росгвардии. Встали в строй и воспитанники столичной кадетской школы имени генерал–майора милиции В.А. Архипова.
Юные патриоты и сотрудники спецподразделения дружно чеканили шаг под окнами ветеранов. Военный оркестр росгвардейцев «Волжские берега» исполнял всеми любимые песни: звучали «Смуглянка», «Казаки», «Потому что мы пилоты». А когда солист Валерий Молостовкин запел «День Победы», ему стали подпевать всем двором…
Чтобы хоть немного пообщаться с самими виновниками торжества, участникам парада пришлось надеть маски. Военком Чувашии Бахтиер Холиков вместе с кадетами лично поздравил и Николая Пискуна, и Агриппину Янович. Николай Иванович был очень рад встрече с молодым поколением, вспоминал фронтовые будни: как в апреле 1943 года его пулеметчиком направили на фронт, как получил свое первое боевое крещение, как был тяжело ранен на Курской дуге. За военные заслуги фронтовик был награжден орденами и медалями.
Между тем Агриппина Алексеевна поделилась со школьниками воспоминаниями о том, как встретила Победу под Кенигсбергом. Будучи на войне санитаркой, она на своих хрупких девичьих плечах вынесла с полей сражений не один десяток раненых бойцов. Тяжелее всего, рассказывала фронтовичка, было на Курской дуге, где ее дважды ранило. Она чудом осталась жива, а как только поправилась, снова встала в строй… Для Агриппины Янович День Победы — всегда двойной праздник, ведь 11 мая она празднует и свой день рождения.

Кстати, в этом году ей исполнилось 96…

 

Персональный концерт подарили накануне 9 Мая и труженицам тыла — чебоксаркам Пелагее Солдаткиной и Зинаиде Андреевой.
Не менее торжественно с первых дней мая поздравляли ветеранов и в Новочебоксарске. Для фронтовиков было организовано более десяти «живых» концертов. Парадным маршем возле подъездов ветеранов Николая Плетнева, Анатолия Щербакова и других героев войны прошлись кадеты. Участники творческих коллективов исполнили для поколения победителей душевные музыкальные номера. Как сообщила новочебоксарская газета «Грани», сюжет об этой акции показали и в эфире федеральных телеканалов.
Мини-концерты для фронтовиков состоялись и в Шумерле. Отряд барабанщиц «Ника», кадеты и волонтеры, юные артисты детской школы искусств № 1 порадовали участников войны Александра Дианского, Михаила Чугунова, Андрея Рубцова и других ветеранов яркими песенными и танцевальными композициями, а руководство города вручило им памятные подарки.
Индивидуальные музыкальные поздравления принимали в эти дни и герои Великой Отечественной войны Урмарского района Валентин Теплов, Георгий Павлов и Николай Федотов. Ветераны, благодарные за такое внимание молодежи, не скрывали слез радости, с удовольствием фотографировались со школьниками, делились своими воспоминаниями…

А к подножию памятников легли цветы

 

Дань памяти и уважения отдали и тем, кого уже нет в живых. Возле мемориалов и памятников прошли митинги, к подножию стел и обелисков с именами павших героев легли цветы.
Сразу в нескольких районах республики накануне и в День Победы открылись обновленные или выстроенные заново монументы. Так, в Сугайкасинском сельском поселении Канашского района торжественно открыли стелу и стену памяти участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В честь знаменательного события дети читали проникновенные стихи о героях войны и запускали в небо белых голубей.
Открытием памятной стелы героям фронта почтили память легендарных земляков и жители деревни Хорабыр Красночетайского района. Глава района Владимир Мурайкин поблагодарил всех односельчан, внесших посильную помощь в строительство монумента. По его словам, благодаря инициативным жителям деревни и всем неравнодушным, кто поддержал доброе дело, удалось воплотить благородную идею в жизнь. Кропотливую работу провели активисты и по уточнению списка участников войны, все их имена увековечили в камне.
Новые памятники и обелиски ко Дню Победы, в возведении которых приняли участие местные жители, открыли также и в Хвадукасах Красночетайского района, в Яманчурино Яльчикского района, в Хорнзоре Аликовского района и других населенных пунктах Чувашии.

На возведение памятника участникам Великой Отечественной войны жители деревни Хорнзор собрали около 50 тыс. рублей. Остальные средства на строительство удалось привлечь из районного и республиканского бюджетов.

Немало монументов к 9 Мая общими силами было отреставрировано и приведено в порядок. Так, в селе Байглычево Яльчикского района к 76-летию Победы полностью отремонтировали обелиск ветеранам войны 1941-1945 годов и благоустроили территорию вокруг него. А в Атнашевском сельском поселении Канашского района в мемориальном комплексе «Победа» наладили хорошее освещение.
К слову, мемориал в Атнашево привели в порядок еще в прошлом году. По программе инициативного бюджетирования к 75-летию Победы памятник отремонтировали, а на его памятных плитах увековечили имена всех односельчан, вставших на защиту Родины в Великую Отечественную войну. Как рассказывают краеведы, из деревни на фронт ушли 283 человека, большая часть из них погибла, лишь около сотни человек вернулись домой.
По словам старожилов, из фронтовиков — уроженцев деревни ныне остался лишь один участник войны, Нил Гаврилович Морозов. Несмотря на то что он живет теперь в Чебоксарах, как и все другие отзывчивые жители деревни, ветеран охотно поддержал восстановление памятника на малой родине, рассказал «СЧ» его друг и инициатор многих благих начинаний в деревне, участник Венгерских событий 1956 года Тит Григорьев.
«Особенно больно слышать ветеранам о случаях вандализма по отношению к мемориалам или когда памятники войны забываются и приходят в запустение, — признался Тит Григорьевич. — Мы во что бы то ни стало должны сохранить имена наших победителей. Беречь памятники, мемориалы, обелиски, заботиться о воинских захоронениях — наша святая обязанность и общая забота. И это лишь малое, что мы можем сделать для наших отцов, дедов и прадедов, отдавших жизнь за мирное небо над нашими головами. Вот что мы должны донести до подрастающего поколения…»
Тит Григорьевич искренне рад, что и взрослые, и юные атнашевцы чтут память участников войны. Ребята из местных школ вместе со старшими наставниками — сотрудниками библиотеки, местной администрации, учителями — зимой убирают возле мемориала снег, осенью и весной проводят субботники, сажают цветы и деревья, а 9 Мая по многолетней традиции юные часовые несут у монумента вахту памяти. Вот и нынче в День Победы в мемориальном комплексе «Победа» в Атнашево прошел торжественный митинг, к подножию монумента возложили цветы, и свет у памятных плит с именами героев горел до позднего вечера…

 

Фото cap.ru
Юные волонтеры шумерлинской гимназии № 8 подготовили персональный концерт ветерану Великой Отечественной войны Александру Дианскому, а в конце выступления подарили на память совместное с ним фото в рамке.

Опубликовано: 11 мая 2021 г.


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