В Чувашии электронные паспорта станут доступны в 2023 году

Об этом и других аспектах перевода документов в электронный формат рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в интервью корреспонденту «АиФ».

«Переход на электронный документооборот — общемировой тренд, и 2020-й, ковидный год нам показал, что этот процесс неизбежен, а главное — не страшен. «Цифра» уже давно проникла в нашу повседневную жизнь и сделала её намного удобнее», — отметил Чернышенко.

Вице-премьер ответил на ряд волнующих читателей вопросов. Первый касался суперсервисов на сайте Госуслуг. Дмитрий Чернышенко пояснил, суперсервис — это комплекс из нескольких услуг, которые требуются человеку в конкретной жизненной ситуации: при поступлении в вуз, оформлении материнского капитала и т.д. С помощью суперсервиса можно получить нужные услуги «в один клик», без сбора документов и посещения учреждений.

Один из примеров — суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью абитуриент может выбрать вузы для поступления, подать заявление, узнать даты дополнительных вступительных испытаний, отследить свою позицию в конкурсных списках и получить от учебного заведения уведомление о зачислении или отказе в нём.

Другая неизменно волнующая россиян тема — электронный паспорт. Дмитрий Чернышенко рассказал, это пластиковая карта, на которой будут фотография владельца, его ФИО и дата рождения. Карта будет содержать электронный носитель информации, он нужен для хранения персональных и биометрических данных человека, включая изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации.

«Использоваться электронный паспорт будет наравне с бумажным, его оформление — добровольное решение каждого. Но после получения электронного паспорта бумажный будет считаться недействительным. С 1 декабря этого года такой паспорт смогут оформить и получить жители Москвы. В регионах услуга появится в середине 2023 года», — сообщил вице-премьер.

Если сейчас при предъявлении бумажного паспорта данные из него приходится перепечатывать или переписывать вручную, снимать с документа копии, то электронный паспорт нужно будет всего лишь поднести к терминалу — все данные будут обработаны автоматически. Время, которое тратится на такие рутинные и распространённые процессы, сократится в разы, обратил внимание зампред правительства.

Также Дмитрий Чернышенко рассказал об электронной трудовой книжке. Она обеспечит постоянный и удобный доступ к информации о трудовом стаже. «Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя, она существует только в цифровом формате. Посмотреть сведения из неё можно в личном кабинете на портале Госуслуг, в том числе в мобильном приложении», — рассказал он.

Электронная трудовая книжка упрощает процесс трудоустройства на дистанционную работу: можно выслать работодателю всю информацию о своём трудовом стаже по электронной почте, такую выписку легко запросить в личном кабинете на Госуслугах. Пенсию тоже оформить проще — в Пенсионном фонде сами соберут всю необходимую информацию по лицевому счёту.

При этом возможность лично обратиться в госорганы и получить там необходимые услуги и документы никто не отменяет и отменять не собирается. «Пользоваться электронными сервисами — право, а не обязанность», — подчеркнул вице-премьер.

В ходе интервью Дмитрий Чернышенко также рассказал, как будет осуществляться перевод всех операций с государством в электронный формат в регионах. Ведь и сейчас глобальная сеть есть не везде. Для этого в стране запущена масштабная работа по обеспечению интернетом самых удалённых и малонаселённых уголков страны, сообщил зампред правительства.

Добавим, в Чувашии работы по устранению цифрового неравенства также находятся в активной стадии. В этом году по нацпроекту «Цифровая экономика» доступ к глобальной сети получат еще более 140 населенных пунктов республики, будет установлено свыше 200 базовых станций. В течение двух лет правительство планирует обеспечить интернетом и качественной сотовой связью все населенные пункты Чувашии.