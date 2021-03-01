Как студенты, колхозники и рабочие в 40-градусные морозы рыли сотни километров рва

Казанский обвод

Исследованием истории строительства оборонительных рубежей активно занимаются не только в Чувашии. Не так давно в соседнем Татарстане вышла монография «Нам жить и помнить. Татарская АССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)». Авторы ее — Айслу Кабирова, Екатерина Кривоножкина и Алексей Бушуев. Интернет–газета «Реальное время» опубликовала выдержки из книги, посвященные строительству Казанского обвода.

Великий вал под Казанью должны были строить 281900 человек.

Сложившееся под Москвой опасное положение потребовало также проведения серьезных оборонительных работ и подготовки территории на случай распространения военных действий с целью противостоять продвижению противника вглубь страны.

13 октября 1941 г. решением ГКО при Наркомате обороны СССР было образовано Главное управление оборонительного строительства (ГУОБР). 16 октября 1941 г. Государственный Комитет Обороны принял решение о сооружении Волжского оборонительного рубежа. По схеме его трасса протяженностью около 350 км должна была пройти по трем автономным республикам — Татарской, Марийской и Чувашской. На территории Татарстана оборонительные сооружения располагались полукольцом вокруг Казани (отсюда название — «Казанский обвод») и проходили от деревни Покровское на берегу р. Волги через станцию Урмары, райцентр Кайбицы, райцентр Апастово к Куйбышеву.

Проведение работ курировал Наркомат госбезопасности во главе с Л.П. Берия. Для непосредственного руководства строительством приказом Главоборонстроя Наркомата обороны № 012 от 29 октября 1941 г. было создано 11-е Армейское Управление оборонительного строительства (УОС), начальником назначен майор госбезопасности И.С. Шикторов. Всего было организовано 10 военно-полевых строительств (ВПС), пять из них располагались на территории ТАССР, три — в Чувашской АССР, и два — в Марийской АССР.

Мобилизация на работы началась с 25 октября 1941 г. по распоряжению Казанского комитета обороны. В первую очередь привлекались жители Казани и тех районов, по территории которых проходил Казанский обвод: Апастовского, Кайбицкого, Буинского, Тетюшского и других. Затем начали использовать труд колхозников близлежащих к строительству районов. Каждому району устанавливались свои задания. К примеру, Буинский район должен был выполнить наряд на 10 тысяч человек, Кайбицкий — на 9,3 тысячи, Нурлатский — на 7,8 тысячи, Верхнеуслонский — на 3,8 тысячи. Более удаленные от строительства районы предоставляли меньшее количество людей: Балтасинский — 3 тысячи человек, Ципьинский и Высокогорский по 2 тысячи. Казань по плану должна была отправить на сооружение рубежной линии 83550 человек. Всего по разнарядке в строительстве предусматривалось участие 281900 человек: студентов, рабочих промышленных предприятий, колхозников, учащихся школ ФЗО. Кроме того, для работы на Казанском оборонительном рубеже мобилизовался авто- и гужевой транспорт: 12660 лошадей, 162 трактора, 71 грузовая автомашина.

«Оттаивали землю кострами, затем долбили ее сантиметр за сантиметром тяжелыми ломами…»

Но реальная картина резко отличалась от той, что была намечена высшими инстанциями. Достаточно сказать, что на 3 ноября 1941 г. из Казани и районов в целом прибыло лишь 78571 человек. Процент недопоставок рабочей силы только по Казани составлял не менее 50%. Аналогичное положение наблюдалось и по районам республики.

Основной причиной этого была несбалансированность действий между руководством строительства и представителями районных администраций. Зачастую необходимое количество рабочих рук колхозы выделить были просто не в состоянии из-за того, что иначе некому было бы завершать осенние полевые работы. В Буинском районе, к примеру, при наличии всего 13931 трудоспособного человека мобилизации подлежали 10 тысяч. После обращения в Татарский обком ВКП(б) объем наряда был пересмотрен в сторону уменьшения. В итоге Буинский район поставил на строительство Казанского обвода только 6128 человек. Те же обстоятельства были учтены и при снижении количества мобилизованных по Кайбицкому району — с 9,3 тысячи до 6 тысяч.

Условия работы на строительстве были чрезвычайно тяжелые. Норма выработки составляла 1,6—1,7 кубометра грунта на человека. Механизированной техники не хватало, средства взрывания до второй половины декабря не поступили вовсе. Поэтому использовались материалы, которые мобилизованные приносили с собой. В основном это были лопаты, ломы, кирки, топоры, пилы. Не способствовала оперативному проведению работ и погода. Строительство пришлось на осенне-зимний период. Вслед за осенней распутицей грянули морозы и начались снежные заносы. Сооружение Казанского обвода в значительной степени было вытянуто только за счет высокой сознательности и ответственности занятых на его строительстве людей.

Дневниковые записи мобилизованных позволяют представить обстановку тех дней. Вот как описывает свой первый рабочий день студентка Казанского университета Г. Вовченко: «Вышли мы из деревни в 7 часов утра. Народу шло много-много сотен. Повели нас прямо полем. А после дождей грязь липла к ногам и идти было тяжело… Когда пришли на место, нам показали, что делать. Надо было рыть окопы: 7 метров шириной и 3 метра в глубину…»

С понижением температуры земля начала промерзать, условия ужесточились. Участница оборонительного строительства из Верхне­услонского района Г. Даминова рассказывала: «Многие из нашей деревни были отправлены на рытье окопов. Мороз был жуткий, доходил до 35-40 градусов. Оттаивали землю кострами, затем долбили ее сантиметр за сантиметром тяжелыми ломами… Но люди работали не покладая рук, понимали необходимость и важность своего труда…»

Самым насущным и болезненным вопросом на возведении Казанского обвода являлась организация питания работающих: снабжение продуктами осуществлялось с большими перебоями, хлеб вовремя не подвозился, не хватало даже питьевой воды. Частыми явлениями были производственные травмы, особенно на лесных разработках. С наступлением холодов болезни стали нормой, фиксировались случаи инфекционных заболеваний.

Сверхнапряженный, подчас каторжный труд выдерживали не все, и, несмотря на угрозу уголовного наказания за дезертирство, потере здоровья предпочитали бегство. Пресечение подобных действий входило в сферу обязанностей сотрудников системы госбезопасности: за каждым участком закреплялся отдельный сотрудник. Дезертиры осуждались по законам военного времени. Большое внимание уделялось пропагандистской работе среди участников строительства, она была направлена на подъем производительности труда и укрепление трудовой дисциплины.

Важно подчеркнуть, что мобилизация людей на сооружение Казанского рубежа оголяла производственные участки промышленных предприятий, в связи с чем некоторые организации и учреждения иногда практиковали отзыв рабочих без замены их новыми трудовыми резервами. Только благодаря запрету на такого рода действия для администраций предприятий и проведению дополнительной мобилизации контингент работающих был восстановлен. Максимальное число задействованной по Татарстану рабочей силы за весь период работ было зафиксировано 15 декабря 1941 года. Тогда на строительстве удалось сосредоточить 108 тыс. человек.

Казанский вал длиной 331 км

В целом сооружение Казанского обвода было завершено к 25 января 1942 года. Протяженность воздвигнутого рубежа составила 331 километр. В грандиозной по масштабам работе участвовали тысячи людей. В создании укрепленного района мобилизованные видели выполнение своего гражданского долга. Построенные на рубеже противотанковые препятствия, огневые точки и землянки давали возможность решить основную задачу — не допустить противника на ближние подступы к промышленному центру — Казани и зайти в дальний тыл к Куйбышеву через Волгу. Волжский оборонительный рубеж поддерживался в постоянной боевой готовности до тех пор, пока сохранялась угроза Поволжскому региону. Таким образом, с началом Великой Отечественной войны вся жизнь республики была перестроена в соответствии с новыми задачами. Большое внимание уделялось мобилизационным мероприятиям, организации местной противовоздушной и противохимической обороны, строительству оборонительных сооружений. Широкий размах приобрела работа по всеобщему обучению военному делу граждан, формированию новых воинских частей и соединений, что позволяло отправлять в ряды действующей армии хорошо подготовленное воинское пополнение.

«Пора дать людям отдых — заменить другими…»

Из воспоминаний редактора выездной редакции газеты «Красная Татария» М. Назарова о строительстве Волжского оборонительного рубежа:

«…Осенью 1941 года немецкая авиация подвергла бомбардировке Казанскую железную дорогу. В городе производилось затемнение. По решению Государственного комитета обороны на областную партийную организацию и Казанский комитет обороны была возложена ответственность за сооружение оборонительного рубежа под Казанью. Формировались строительные отряды из студентов авиационного и педагогического институтов, прибывших во главе с профессорами и преподавателями, жителей Апастовского, Буинского, Тетюшского, Кайбицкого и других районов. Они возводили противотанковые рвы, рыли окопы. Работа велась на десятках километров. Люди испытывали холод и голод. Разбивали грунт в 40-градусный мороз. […] Студенты приезжали на линию обороны с занятий в легкой обуви и летней одежде. Их обували в лапти и обмотки.

Не хватало лопат и ломов. О механизмах и говорить не приходилось. Все подручные детали и инструменты изготавливали на месте. Выручали старые колхозные кузнецы. Они пускали в дело железный хлам, который удавалось наскрести по избам. С каждым днем на оборонительном рубеже прибавлялось огневых точек, удлинялись окопы и противотанковые рвы».

(источник — газета «Советская Татария», 9 мая 1991 г. )

Из воспоминаний профессора Казанского университета Е.Т. Тихвинской: «…Потянулись полные трудового героизма окопные дни. Наступили сорокаградусные морозы. А цепочка университетских сотрудников и студентов, иногда держась подобно альпинистам за длинную веревку, каждый день пробивалась через снега и метели к месту строительства».

(источник — книга «Во имя Отчизны». Издательство Казанского университета, 1975 г.) Письмо Первому секретарю Татарского обкома ВКП(б) А.М. Алемасову от гражданки Брагиной о тяжелом положении студентов Казанского университета на строительстве оборонительных сооружений:

«Я обращаюсь к Вам с большой просьбой и прошу серьезно отнестись к делу. С октября месяца студенты Казанского госуниверситета были направлены на спец. строительство на работу. Прошло уже 3 месяца, и им нет никакого отдыха. В чем дело? Разве можно так бездушно относиться к людям? Послали студентов и ладно, а какую проявили к ним заботу, обеспечили условия работы? Нет. Почему? А потому что много еще у нас бездушного, бесчеловечного отношения. Штаб университета находится на территории Чувашской АССР, в Урмарах, Тигешский сельсовет, деревня Козымерово — в результате бесчеловечного отношения студенты сидят без хлеба, завшивели, в течение 3-х месяцев находясь в таких условиях, так как на отдых не отпускают. В конце концов, Вы должны проявить заботу о студентах — ведь уже наступил 1942 год, а студенты еще не приступали к учебе. В настоящее время в Чувашии и в Москве студенты все освобождены от работ и приступили к регулярным занятиям. Почему же Казанский университет бездушно относится к своим студентам? Пора дать людям отдых — заменить другими. Поймите, нельзя же относиться так. Военная обстановка — одно, а человеческое отношение к людям — это другое. Эти студенты — будущие кадры и очень ценные кадры, как в военное время, а тем более после войны.

Прошу серьезно заняться этим вопросом и освободить студентов, заменив их из числа служащих или населения города или сельсоветов. Я очень прошу Вашего вмешательства в это дело. Проявите свою инициативу в этом деле. При неполучении должных результатов буду срочно писать в дело, т.е. добиваться разрешения вернуться студентам Казанского университета на учебу через ЦК партии, и Вам спасибо не скажут.

С прив[етом] гр[ажданка] Брагина. 30 декабря 1941 г.».

(источник — Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан)

Фото tatfrontu.ru

Памятный знак «Казанский обвод», посвященный строителям оборонительных рубежей, был открыт в октябре 2014 года в городе Болгар (Спасский район Республики Татарстан).