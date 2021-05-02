Татарстанские СМИ и телеграм-каналы — о событиях в гимназии

«…Я при детях плакать не имела права»

…Мирное утро, Казань. Ильназ Галявиев идет дворами, помахивая дробовиком.

Как сообщает телеграмм-канал MASH, выложивший видео с вооруженным Ильназом, молодого человека никто не замечает, он тоже никого не трогает, и по крайней мере дважды здоровается с прохожими. В сумке «тихого, вежливого парня» 150 патронов с картечью, через несколько минут он хладнокровно расстреляет и ранит десятки человек…

…О том, что в 175-й школе на улице Файзи стреляют, стало известно из соцсетей около девяти утра, когда в школе закончился первый урок и должен был начаться второй.

Вскоре появилось видео, на котором дети, спасаясь от выстрелов террориста, прыгают с третьего этажа здания. Когда корреспонденты «Вечерней Казани» приехали на место ЧП, эвакуированные школьники стояли на улице рядом с оцепленной гимназией, обезумевшие от ужаса родители искали в толпе своих детей. «Жива! Жива! На скорой увезли! — кричала кому-то в трубку женщина, захлебываясь рыданиями. — Доченька, за что же тебя, за что?..»

«Мы шли по коридору в кабинет на второй урок, вдруг прогремел страшный взрыв, эпицентр был в холле первого этажа. Полетела штукатурка, в воздухе туман появился и пошел резкий запах гари. Мы побежали в свой класс, по пути увидели на полу лужу крови, — рассказал корреспонденту «ВК» ученик 9 «Б» класса Тимофей. — Мы заперлись в классе вместе с учительницей, было очень страшно. Потом открыли окна, вылезли на улицу, побежали».

…Рядом с нами, сидя на траве, рыдает молодая женщина. Как выясняется, учительница. Коллеги пытаются ее успокоить, но тщетно: «Я при детях не могла плакать, не имела права, а сейчас…», — машет она на них рукой.

Погибшая учительница английского Эльвира Игнатьева в мае собиралась уходить из школы. Она устала от бесконечной работы и хотела немного пожить для себя.

26-летняя Эльвира продолжала традиции семьи — ее мать тоже была преподавателем, сообщает MASH. В 2018-м она получила правительственный грант как «Учитель года». По словам подруги Эльвиры, в последнее время она часто жаловалась, что не успевает просто гулять и радоваться жизни. Она даже не могла съездить в отпуск в Турцию. Все это Эльвира собиралась сделать после увольнения — только доработать положенный срок в классе, где она вела английский, чтобы не бросать учеников.

Вышло иначе — бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев пришел в школу с дробовиком и застрелил учительницу, которая попыталась закрыть дверь в класс и спасти детей.

Еще одна погибшая учительница — 55-летняя Венера Айзатова, преподававшая в начальных классах, была уроженкой деревни Старые Какерли Дрожжановского района, что находится совсем рядом с границей Чувашии. «Венера Султановна была очень добрая, любила свою профессию, — рассказывают ее коллеги. — Она никогда не повышала голос на учеников, всегда была ласковой с ними».

Вчера председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в сопровождении Президента Татарстана Рустама Минниханова и полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова посетил Детскую республиканскую клиническую больницу, где находятся школьники, пострадавшие 11 мая во время нападения на гимназию № 175.

Как сообщает газета «Республика Татарстан», на 12 мая в больнице находилось 20 детей и трое взрослых. Состояние шестерых детей остается тяжелым, у двоих — крайне тяжелое. Вчера же пятерых детей из реанимации на самолете доставили в Москву, в столице их будут лечить в клинике Леонида Рошаля.

По официальным данным, на вечер вчерашнего дня число погибших составляло 9 человек.

Почему никто не позвонил в полицию?

Тысячи жителей страны в эти дни звонили близким людям в столицу Татарстана — узнать, не коснулись ли страшные события их семьи, как они сами пережили эту трагедию… Корреспонденты «СЧ» тоже позвонили в Казань своим родственникам и друзьям. И вот что они рассказали…

ОЛЬГА СМИРНОВА, менеджер:

«Мы работаем неподалеку от гимназии № 175, и из окна было видно, как к школе бегут родители, забирают своих детей, все плачут, кричат, сотрудники полиции и Росгвардии оцепляют территорию… Когда видишь такой ужас по телевизору, это одно, но когда все рядом, все разворачивается на твоих глазах — это совсем другие эмоции и другая боль. Мне тут же позвонила знакомая, живущая рядом с этой школой. В СМИ они прочитали фейковую информацию, что на месте орудовали трое преступников, и очень испугались — ведь, значит, кого-то из убийц еще не поймали, и он мог забежать в любой ближайший дом. Многие местные жители боялись выходить из дома и с содроганием читали любые появившиеся новости. Для всей Казани это был шок. Мы только одного не понимаем, как вооруженный человек прошел на улице мимо нескольких людей, и никто из них не задумался: а это нормально, когда у парня оружие в руках? И не позвонил в полицию… Сейчас в Казани траур, 12 мая школьники не учатся, а во всех школах находятся сотрудники полиции».

АННА ЯШИНА,

ведущий специалист компании:

«Второй день эта тема обсуждается везде — на улицах, в общественном транспорте, в офисах, соцсетях. Люди шокированы и полны гнева. Кое-что сильно удивляет: когда Галявиев шел с оружием по улице, его никто не остановил (есть запись с камер), хотя прохожие ему встречались. Неужели это обычное явление — ружье в руках? Как 19-летний убийца смог пройти психиатра, если уже два месяца назад он начал считать себя «Богом»? И еще: думается, что трагедии могло не произойти, если бы в школе не расторгли договор с организацией, которая раньше обеспечивала там охрану. Посчитали, что эта услуга слишком дорогая для образовательного учреждения, оставили лишь тревожную кнопку. Есть и сомнения, что убийца действовал один.

Впрочем, следствие только в самом начале, думаю, когда оно закончится, мы узнаем еще много подробностей этой страшной истории. Жители Казани через интернет не только выражают свою боль и скорбь, но и предлагают посильную помощь. Например, руководитель офиса таксослужбы пишет в соцсетях: «Мы компенсируем пассажирам стоимость поездок к гимназии № 175 и обратно, а водителям вернем комиссию за выполнение таких заказов 11-12 мая. Опубликуйте, пожалуйста, чтобы люди знали».

Что-то нужно предпринимать, чтобы подобные истории больше не повторялись в нашем родном Отечестве…»

Дарья Кузьмина,

Людмила Смагина

Фото газеты «Вечерняя Казань»

Первую помощь пострадавшим во время перестрелки в казанской гимназии № 175 оказывали прямо у здания школы.