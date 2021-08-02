Олег НИКОЛАЕВ: Самое главное — пробуждать интерес в людях

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото aif.ru

Как бороться с хамством чиновников? Стоит ли платить врачу за отдельно взятую прививку? Зачем руководителю региона вести блог о родном языке? На эти и многие другие вопросы Глава Чувашии Олег Николаев ответил журналистам газеты «Аргументы и факты». Сегодня мы публикуем фрагменты этого интервью.

О КАДРАХ И УМЕНИИ СЕБЯ ВЕСТИ

 

— На днях советник губернатора Красноярского края назвал «плаксивым сбродом» и «ноющей кучей дерьма» людей, которые жаловались на дым от пожаров. Если бы он был вашим подчиненным, что бы с ним произошло?
— Я бы его просто уволил.
— Иными словами, это ненормальное поведение для чиновника?
— Конечно, нет. В России сейчас проводится большая работа по подготовке кадров. Мне кажется, это очень здорово, потому что очень важно отбирать тех людей, которые понимают, что власть — это не просто полномочия, возможности принимать решения и управлять, а прежде всего ответственность. Огромная ответственность за тех людей, с кем работаешь, для кого работаешь, и за тот результат, который в итоге получится. И, конечно, умение правильно вести себя, корректно реагировать на замечания людей, выстроить с ними диалог — это тоже часть работы любого чиновника. Но я думаю, что полностью такое поведение неистребимо. Это черта человеческого характера. Поэтому такие случаи будут происходить время от времени. Важно правильно на них реагировать. В том числе и руководителям тех людей, кто себе такое позволяет.

О РОДНОМ ЯЗЫКЕ

 

— Мы все сейчас общаемся друг с другом через социальные сети, и если открыть ваши, то там можно найти, по сути, блог про национальный язык. Для вас это способ найти путь к сердцу избирателя? Или это то, что вас действительно волнует?
— Для меня это способ привлечь интерес к чувашскому языку.
— А вы считаете, что он падает?
— Он, несомненно, требует внимания. Я часто бываю в сельской местности, где живет преимущественно чувашское население. Мы как-то открывали садик, были маленькие дети. Я с ними по-чувашски разговариваю, а воспитатели их заставляют со мной по-русски говорить. Конечно, это не дело. Я соответствующую работу с чиновниками провел, но здесь ведь главное — пробуждать интерес в людях. И мой небольшой блог именно для этого.

О КОРОНАВИРУСЕ И ПРИВИВКАХ

 

— Как Чувашия выходит из нынешнего коронакризиса? Сильно ли он по ней ударил?
— Я думаю, так же как и по всей стране. Сложности были абсолютно идентичные. Президент в начале пандемии принял несколько ключевых решений — о поддержке людей, бизнеса, социальной сферы. Но не менее важно, что дал руководителям регионов особые полномочия. Благодаря этому удалось, на мой взгляд, находить такие балансы ограничений и возможности развиваться, что у нас в прошлом году не так сильно упала экономика, не так сильно упали доходы. Постепенно выравнивается ситуация с безработицей. Если на пике, в августе 2020 года, она достигала порядка 30 тысяч зарегистрированных безработных, то на данный момент — около 6 с половиной тысяч. То есть снижение, как мы видим, в шесть раз.
— В некоторых территориях ряда регионов показатели вакцинации превышают 80%. Сообщается, что врачам просто платят за прививки. Сколько прививок сделал, столько рублей ты получил…
— Я считаю, что это абсолютно неэффективный метод — платить врачам за прививки. Есть масса историй, когда по бумагам люди привиты, а на самом деле не привиты, и это стимулирует соответствующее поведение. Это очень опасные вещи.

Опубликовано: 19 августа 2021 г.


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