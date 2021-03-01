Житель Кузбасса создал снежную копию Родины-матери

Скульптура привела в чувашскую деревню

Снежная копия известной скульптуры «Родина-мать зовет» стала нынешней зимой достопримечательностью деревни Чуваш-Пай Гурьевского района Кемеровской области. Изготовил ее местный житель, мастер снежных фигур Владимир Степанов.

Начинал с деревянного Буратино…

Двухметровая фигура «Родины-матери» перед домом Степановых появилась в преддверии 23 февраля. Так известный в районе мастер-любитель решил поздравить защитников Отечества.

Как пишут местные газеты, увлечение арт-объектами у Степанова началось еще в детстве. Вначале это были деревянные фигуры — Буратино, голова Витязя из «Руслана и Людмилы», Чебурашка… А олимпийского Мишку он и вовсе вырезал из гриба-трутовика.

Созданием же снежных скульптур Владимир Степанов всерьез увлекся в 20 лет. Однажды забавы ради слепил снеговика… и понеслось. В преддверии Нового года перед местным клубом ежегодно стали появляться Деды Морозы, Снегурочки, фигуры символов года… Творчество «снежного» скульптора-любителя оценили не только односельчане, но и в районом центре. Гурьевчан радовать своими творениями Владимир Александрович стал с 2006 года. «Кого за эти годы он только не мастерил! Смешариков, Емелю на печи, Красную Шапочку, Машу и Медведя, инопланетян, Бабу Ягу, Незнайку — всех героев и не перечислишь», — пишет в частности районная газета «Знаменка».

Ну а нынче ледяной скульптурой «Родина-мать зовет» Владимир Степанов покорил и всю страну.

Вдохновила передача о городе-герое

Идея вырезать ледяную скульптуру у Владимира Александровича возникла после того, как они с супругой Натальей Петровной посмотрели передачу о Сталинградской битве и об установленном в честь защитников города монументе — в Волгограде мастер никогда не был, и 85-метровую скульптуру «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане видел только на фото и по телевизору.

На создание снежной фигуры «Родины-матери» Степанов потратил около недели. Больше всего, по рассказам СМИ, мастер боялся за ее руки: «Снег рассыпчатый, вдруг что-нибудь отвалится». Поэтому уже готовую скульптуру для укрепления он хорошенько пролил водой.

Как известно, монумент на Мамаевом кургане выделяется уникальной подсветкой. И Степанов решил скульптуру сделать заметной ночью. Для этого меч в руке «матери…» мастер изготовил не из снега, а из помещенной в прозрачный чехол люминесцентной лампы. Светит она ярко, так что полюбоваться достопримечательностью деревни Чуваш-Пай можно не только днем, но и ночью.

Деревню основали чуваши…

О двухметровом снежном аналоге знаменитого монумента первым поведал на своей странице ВКонтакте глава Гурьевского района Станислав Черданцев, отметив: «Наши жители умеют удивлять».

Информацию подхватили соцсети, растиражировали газеты. Так скульптор-любитель из кузбасской деревни с несколько экзотическим названием «Чуваш-Пай» стал известен всей стране. Правда, ни одно СМИ не заинтересовало название самого селения. А между тем слово «чуваш» в нем присутствует не просто так — деревня в 1930 году была основана нашими соплеменниками, переехавшими из Чувашии в рамках планового переселения.

Жизнь дана на добрые дела

Местные газеты Чуваш-Пай без внимания не оставляют. Гурьевская районная «Знаменка» часто на своих страницах рассказывает о деревне и ее жителях. Предлагаем читателям ознакомиться с одной из последних публикаций газеты.

Есть у чувашского народа давний обычай ниме — коллективная помощь в любой работе. Не важно, родственник ты, друг или просто сосед — к тебе на помощь приходят всей деревней. Этот обычай всегда чтили и чтят до сих пор жители Чуваш-Пая. Наверное, поэтому деревня выжила в трудные военные и послевоенные годы, живет и сейчас, хотя жить селянам становится все труднее…

Официально деревня была основана в 1930 году, но первые переселенцы из Чувашии приехали в 1928-1929 годах. Им дали право самим выбирать место для жительства на территории от сел Сосновка и Кочкуровка. Чувашам приглянулось местечко на пригорке: рядом лес, две небольшие речушки — этот пай земли они обжили и назвали деревню Чуваш-Пай.

Сейчас в Чуваш-Пае 276 жителей. Из 85 дворов лишь 30 держат скотину. В селе работать негде, поэтому взрослые трудятся кто в городе, кто на вахте, молодежь же уезжает… Но даже в такие нелегкие времена чуваши сохранили свою культуру, традиции и обычаи.

Первый клуб в Чуваш-Пае построили еще до войны. Чуваши любят устраивать концерты, разыгрывать чувашские театрализованные представления. При сельском клубе работает творческий национальный коллектив. Два года назад он «оживил» старинный чувашский свадебный обряд. На сцене было все, как в старину: национальная утварь, наряды со старинной вышивкой и даже патефон, на котором можно послушать чувашские песни.

Но если сватовство чуваши разыгрывают только на сцене, проводы в армию до сих пор проходят по чувашским обычаям. На проводы без приглашения приходит практически вся деревня. Каждый с собой приносит свое угощение и белое полотенце, которое надевают на призывника со словами: «Пусть твой путь будет таким же ровным и белым!» А еще будущему солдату принято давать 100 рублей с условием: вернешься — отдашь. Провожают юношу всей деревней до речки, а потом кричат вслед: «Приезжай кашу поесть!»

Но самым главным чувашским обычаем был и остается обычай ниме — помогать друг другу и не оставлять в беде. Селяне говорят, что жизнь им дана на добрые дела. И именно национальная сплоченность помогла создать здесь несколько десятков лет назад большую и крепкую чувашскую семью и не дает погибнуть деревне сегодня.

Фото: Родину-мать на Мамаевом кургане видно издалека. Мимо чувашпайской копии, возвышающейся около дома Степановых, тоже не пройдешь.