Четыре участника из Чувашии вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

Организаторы конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» подвели итоги дистанционного этапа – 561 участник получил приглашение пройти контрольное тестирование и поучаствовать в полуфинале конкурса, который проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

Четверо участников представляют Чувашскую Республику. «В полуфинал приглашены участники из 8 федеральных округов России. Интересно, что примерно треть участников – 161 человек или 28,7% – работают не на руководящих должностях. Тот факт, что на рядовых позициях в digital заняты настолько сильные специалисты, говорит о большом кадровом потенциале этой индустрии», – прокомментировал итоги генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Заместитель генерального директора АНО «Диалог-Регионы» Юлия Аблец поблагодарила всех участников конкурса, отметив их высокие результаты и карьерные перспективы. «На протяжении всего конкурса нас радует активность участников, подтверждая востребованность нашей инициативы. Высокие результаты, продемонстрированные на дистанционном этапе, дают нам уверенность в том, что победителей ждут интересные карьерные предложения», – сказала Юлия Аблец.