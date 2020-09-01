Три представителя Чувашии стали победителями конкурса «Лидеры России»

Заключительный этап этого самого масштабного конкурса управленцев страны, флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошел 6 и 7 сентября в Подмосковье на базе мастерской управления «Сенеж». Как уже сообщала «СЧ», всего на конкурс в этот раз поступило свыше 233 тысяч заявок из всех регионов России и 68 зарубежных стран. Все они за несколько месяцев прошли дистанционный отбор и полуфиналы, в суперфинал попали лучшие из лучших — 300 участников. И лишь 106 человек стали победителями.

Отрадно, что трое из них — представители нашей республики. Это главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов, исполнительный директор по исследованию данных ПАО «Сбербанк» Александр Гатин и индивидуальный предприниматель Илья Степанов.

СПРАВКА «СЧ» Больше всего среди победителей конкурса в этом году представителей сферы образования (12%). На втором месте — банковская сфера, страхование и информационные технологии (по 11%). Государственных служащих 8%. Среди победителей 25% — женщины, 75% — мужчины. Из них 12 человек до 30 лет, 78 человек — от 31 до 40 лет, старше 40 лет —16 человек.

Каждый из участников суперфинала получит образовательный грант в размере 1 млн рублей, а победители еще и персональных наставников — известных руководителей из сферы бизнеса и государственного управления — и шанс стать участниками специальной программы развития кадрового управленческого резерва.

8 сентября с победителями третьего сезона конкурса управленцев в режиме видеоконференцсвязи встретился Президент России Владимир Путин. «Считаю важным, что для всех участников победа в финале — это серьезный импульс для дальнейшего развития, повышения своей квалификации, — сказал он. — Именно с этой целью для финалистов предусмотрен грант на обучение в размере одного миллиона рублей. А победители, которые готовы связать свою судьбу с государственной службой, при условии их достаточного опыта и профессионализма получают возможность стать слушателями программы резерва кадров Высшей школы государственного управления, так называемой, как иногда говорят, «школы губернаторов». Но, конечно, самая большая ценность, которую дает конкурс, — это работа с наставниками, а это профессионалы высшей пробы».

Фото cap.ru

Чтобы найти решение, участникам конкурса надо объединить усилия. Но победителями становятся не все…