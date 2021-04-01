ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«Приглашаю молодых лидеров, управленцев, в том числе студентов, принять участие в четвертом конкурсе «Лидеры России». Это уникальная возможность, прежде всего, проверить себя, оценить свои компетенции, а также найти единомышленников, наметить стратегию карьерного развития. Нашей республике требуются новые управленческие таланты и свежие идеи, чтобы решать поставленные задачи с помощью методов и подходов, отвечающих требованиям времени… В прошлом году три представителя нашей республики победили в суперфинале конкурса «Лидеры России 2020». Напомню, что Дмитрий Краснов, заместитель председателя Кабинета министров и министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, является полуфиналистом конкурса «Лидеры России 2020».