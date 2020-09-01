ДМИТРИЙ АРСЮТОВ

главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Минздрава Чувашии, победитель суперфинала конкурса «Лидеры России — 2020»

«Это мой первый опыт участия в подобном конкурсе. Я прошел в полуфинал в двух специализациях — в треках «Наука» и «Здравоохранение». Выбрал «Здравоохранение», в финале соответственно участвовал по этой специализации и стал суперфиналистом и победителем. Для меня этот конкурс стал как раз той площадкой, которая позволила переоценить самого себя. Это возможность применить весь свой опыт, багаж знаний, интеллект, подняться на ступеньку выше».