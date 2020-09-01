Победители конкурса «Лидеры России» станут наставниками молодых лидеров в Чувашии

«Этот конкурс – прежде всего победа над собой»

Встреча врио Главы республики Олега Николаева с суперфиналистами престижного конкурса управленцев «Лидеры России», которая состоялась на следующий день после завершения в Чувашии выборов, началась не по протоколу. «Поздравляю!» — поприветствовал руководитель участников конкурса. «Кого с чем…», — заметили гости, явно намекая на победу Олега Николаева. «Повод у нас есть друг друга поздравить», — задал неформальный тон общению лидер Чувашии.

Завершившийся в начале сентября третий этап масштабного конкурса «Лидеры России» для Чувашии оказался как никогда удачным: в этом сезоне сразу четыре представителя республики стали победителями суперфинала. Это главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов, исполнительный директор по исследованию данных ПАО «Сбербанк» Александр Гатин, индивидуальный предприниматель Илья Степанов и депутат Чебоксарского городского собрания Ильяс Калмыков, выступавший в конкурсе от Сахалинской области.

Пройдя жесточайшее сито отбора — на конкурс поступило свыше 233 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира – они пробились в число 106 победителей суперфинала. «Очень важно в жизни быть целеустремленным, находиться в постоянном поиске и движении. Вы — такие. Вы являетесь мощным стимулом, прежде всего для подрастающего поколения, следовать по такому же пути. Примером, что надо дерзать, рисковать и ни в коем случае не сдаваться», — обратился к управленцам Олег Николаев.

КСТАТИ По аналогии с «Лидерами России» в этом году в Чувашии по инициативе Олега Николаева прошли конкурсы «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров». Они помогли выявить много талантливых и амбициозных руководителей и дали им шанс на профессиональное развитие.

Поздравили победителей суперфинала также первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков и министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. «Конечно, делать презентации и проекты – это одно, а реальная жизнь – немного другое», — отметил Михаил Ноздряков и обратил внимание на интересный факт из биографий участников. Несмотря на то, что каждый из них уже состоялся в своей области как профессионал, никто на достигнутом «не успокаивается». «Здорово, что у нас есть такие лидеры, признанные на российском уровне», — добавил министр, выразив готовность выслушать от них предложения по развитию республики. Министру Дмитрию Краснову, как оказалось, атмосфера конкурса знакома не понаслышке – несколько раз он сам принимал в нем участие. «Хотелось бы, чтобы ваш профессионализм работал на благо республики», — пожелал он «коллегам».

В очередной раз продемонстрировал на конкурсе свой высокий уровень главврач Республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов. В специализации «Здравоохранение», куда изначально поступило более 9,7 тысячи заявок со всей страны, он вошел в число лучших управленцев страны.

«Этот конкурс – прежде всего победа над самим собой, — признался Дмитрий Арсютов. — Победить самого себя, постараться превзойти свои предыдущие достижения – это показатель того, что человек к чему-то стремится, хочет изменить свою жизнь. Я зарядился так, что уже даже в том небольшом секторе, который сегодня подлежит моему руководству, начались изменения, возникло такое количество планов, новых задач, и я думаю, не один год потребуется, чтоб их полноценно решить». Самой большой ценностью конкурса, по его словам, стало знакомство с людьми, близкими по духу, умными и с сильной энергетикой.

Испытанием самого себя назвал участие в конкурсе депутат Госсовета республики Григорий Данилов. Заставил посмотреть на многие вещи по-другому выход в полуфинал и менеджера ООО «АББ Электрические сети» Ивана Казамбаева. «Появилось желание быть полезным региону, стране», — отметил он. А для еще одного победителя суперфинала Ильяса Калмыкова участие в «Лидерах России» было отмечено в рамках конкурса еще и восхождением на гору Эльбрус.

Впереди у победителей — работа с наставниками, среди которых федеральные министры, главы крупнейших корпораций и общественных организаций. Ну а сами суперфиналисты выразили готовность стать наставниками для молодых ребят в Чувашии. «Мы просто обязаны это делать и, в общем-то, уже делаем, когда приглашаем в свои организации детей из садиков и школ, пытаясь их «посвятить» в свою веру. Обязательно будем участвовать в наставничестве», — откликнулся Дмитрий Арсютов.

Олег Николаев выразил уверенность, что при объединении усилий и знаний всех лидеров Чувашии можно получить колоссальный результат. «Мы с вами не прощаемся, а переходим на другой этап взаимодействия, чтобы оно начало приносить конкретные результаты», — настроил управленцев на будущую работу Олег Николаев.

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