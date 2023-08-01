Высокий старт для карьерного роста

«Лидерам России» предложили присоединиться к решению региональных проблем.

В апреле в Чувашии, как и по всей стране, стартовал пятый сезон конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». От нашей республики было подано 897 заявок от талантливых и целеустремленных граждан, способных уверенно идти вперед и вести за собой. Но лишь 16 из них по итогам тестирования на знание азов планирования, управления, а также основ русского языка, смогли дойти до регионального этапа. Прошедших дистанционный отбор конкурсантов поделили на команды, которым власти Чувашии дали особое задание по животрепещущей для республики теме…

СПРАВКА «СЧ» Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. За все время проект принял более одного миллиона заявок из 150 стран мира. Участие в конкурсе дает возможность получить образовательный грант в миллион рублей, поработать с наставником из числа лидеров бизнеса или госуправления, получить экспертную оценку и войти в сообщество лучших управленцев России.

К сведению, регионы снова готовят пополнение в кадровый резерв лучших управленцев страны. Нынче это уже юбилейный, как было сказано, пятый сезон конкурса, и в этом году в нем появился региональный этап, которого ранее не было. По словам организаторов, испытание нужно для того, чтобы познакомить лидеров с представителями власти на местах, привлечь их к решению насущных проблем своего субъекта, повысить их персональную ответственность. Кроме того, предполагалось, что во время выполнения общей задачи конкурсанты лучше узнают друг друга, научатся работать в команде, ведь это тоже пригодится им в будущем.

Каждый субъект поставил перед своими участниками определенную задачу или «кейс». Например, Глава Удмуртии попросил лидеров разработать дорожную карту по созданию на базе порта Камбарка крупного транспортного центра. Команде Кабардино-Балкарии поручили подготовить региональный проект «Дети Героев», направленный на оказание всесторонней поддержки детям участников специальной военной операции. Власти Курской области обратились к своим лидерам за помощью в создании единой системы патриотического воспитания молодежи. А в Чувашии участники конкурса подключились к решению задачи повышения финансовой грамотности населения.

Как раз в эти дни с будущей управленческой элитой встречаются руководители регионов, чтобы обсудить перспективы реализации их предложений по заданным темам. Выслушал инициативы наших лидеров и Глава Чувашии Олег Николаев.

Тема «кейса», конечно, была предложена неспроста. По данным МВД по Чувашии, в прошлом году мошенники бесконтактным способом выудили у жителей республики 496 млн рублей. Остро стоит проблема и в других регионах страны. Объемы похищенных денег растут и в этом году, что не может не волновать руководство республики, которое считает, что за решение проблемы следует основательно взяться со всех сторон.

«Чувашия, особенно в последние годы, системно подходит к вопросу повышения финансовой грамотности населения, — отметил Олег Николаев. — Создана институциональная база для реализации необходимых мероприятий. В прошлом году в республике состоялся первый окружной форум по финансовой грамотности, а недавно прошел открытый форум «Волгафин». Приятно было слышать, что в Чувашии, по сравнению с другими регионами, самое большое количество волонтеров, обучившихся на федеральной платформе Ассоциации развития финансовой грамотности. То есть на сегодня у нас порядка 780 добровольцев, готовых помогать в финансовом просвещении людей».

Подробнее о том, как ведется эта работа при участии представителей вузов, банков, правовых и инвестиционных компаний, общественников, рассказал первый вице-премьер Чувашии — министр финансов республики Михаил Ноздряков. По его словам, координирует всю деятельность Республиканский центр финансовой грамотности. Большую лепту вносит и Ассоциация правовой и финансовой грамотности «Перспектива», которая еще в прошлом году объединила инициативных людей, работающих на добровольных началах над тем, чтобы помогать гражданам правильно и осторожно обращаться с собственными накоплениями и не попадаться на удочку мошенников. «Таким образом мы стараемся найти баланс и, используя административный ресурс, воплотить в жизнь креативные идеи общественников», — пояснил руководитель регионального Минфина.

Однако в борьбе с финансовыми махинациями, как говорится, все средства хороши, поэтому и идеи участников конкурса «Лидеры России» не лишние и в качестве дополнительных мер послужат на благо общему делу, отметил Олег Николаев. В числе заинтересовавших Главу предложений, например, разработка при участии ИТ-кластера требований к устройствам пользователей, с помощью которых осуществляются денежные онлайн-операции, выявление на базе нейросети пользователей из групп риска, легко поддающихся на уловки мошенников, для контроля корректности финансовых операций в банках и ряд других инициатив. Чтобы достучаться до разных возрастных групп, лидеры предложили размещать специальные баннеры в соцсетях и популярных общественных местах, а также организовать горячую линию «Нет мошенникам».

«Готовы ли вы сами работать над продвижением своих идей?» — спросил Михаил Ноздряков. «Не только готовы, но и уже участвуем», — ответил участник конкурса Юрий Алексеев, который одним из первых прошел в Национальном банке по Чувашии специальный курс по финансовой грамотности и теперь сам является тьютором. «В своей организации мы активно размещаем информационные материалы и проводим семинары, в том числе с привлечением представителей банков», — рассказал Юрий.

Олег Николаев и Михаил Ноздряков предложили лидерам присоединиться еще и к предстоящему Единому информационному дню, который пройдет 20 сентября по всей республике: в этот раз информгруппы намерены обсудить в муниципалитетах вопросы кибербезопасности и профилактики мошенничества с банковскими картами.

«Чем будет больше разнообразных подходов в решении вопросов повышения финансовой грамотности, тем лучше. Важно донести до людей информацию на простом языке и быстро реагировать на все изменения. Ведь мошенники быстро придумывают новые схемы обмана. Наша цель — чтобы наши граждане проявляли сознательность, осторожность, перепроверяли, казалось бы, очевидные вещи. Мы будем только рады, если участники конкурса «Лидеры России» присоединятся к нам. Готов поддержать идеи и проекты, внимательно рассмотреть все предложения», — пообещал содействие Олег Алексеевич.

Свои напутствия нынешней команде лидеров высказали и полуфиналисты прошлых сезонов: руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов, вице-премьер республики — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Глава региона также напомнил, что победитель третьего сезона конкурса управленцев Илья Ионочкин в этом году возглавил филиал ПАО «Россети Волга» в Чувашии. А заслуженный врач России Дмитрий Арсютов, победивший в том же сезоне, возглавил МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова в Москве, ранее он 12 лет руководил Республиканской клинической офтальмологической больницей Минздрава Чувашии. Кстати, сразу после назначения Арсютов отмечал, что победа в «Лидерах России» во многом определила его дальнейший карьерный рост. «Возможность проявить себя, показать и зарекомендовать себя стала допуском к решению тех вызовов, которые стоят сегодня в системе здравоохранения. И этот кредит доверия от нашей страны я еще должен буду оправдать», — сказал врач.

Следующее серьезное испытание ждет наших лидеров в конце октября на очном окружном этапе в Нижнем Новгороде. Лучшие участники попадут в суперфинал, который состоится уже в 2024 году.

Участники конкурса «Лидеры России» готовы сами участвовать в реализации предложенных идей. Глава Чувашии в свою очередь рассчитывает на длительное сотрудничество с командой. Фото cap.ru

МНЕНИЯ Юрий Алексеев, заместитель исполнительного директора ООО «Группа компаний «Эстет»: «Участвую в конкурсе «Лидеры России» второй раз. Это прекрасная возможность получить независимую оценку своих компетенций по разным направлениям, в том числе проверить свои навыки коммуникации, планирования. Интересно пообщаться с коллегами, познакомиться не только с участниками из нашей республики, но и с лидерами из других регионов, конкурс объединяет близких по духу людей. И, конечно, хочется выиграть грант на образование, поработать с наставником из числа известных управленцев страны, а затем, набравшись знаний и опыта, трудиться на благо республики и страны». Венера Сергеева, учитель математики и информатики новочебоксарской школы № 8: «Решила поучаствовать в конкурсе, чтобы попробовать свои силы, выяснить свои слабые и сильные стороны. Конкурс уже дал мне бесценный опыт и невероятный заряд энергии. Кроме того, я познакомилась с замечательными людьми, которые сплотились в дружную команду, чтобы вместе найти решение актуальной для республики проблемы. Как учитель, я уверена, что основам финансовой грамотности необходимо обучать со школьной скамьи, главное, сделать уроки интересными. Более того, мне кажется, что сами дети, получив такие знания, смогут много полезного рассказать своим родителям, дедушкам и бабушкам».