СВЕТЛАНА КАЛИКОВА

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии

«Для нас очень важно сформировать некий резерв образованных, целеустремленных, неравнодушных лидеров, которые понимают, как, сохраняя наше богатое культурное наследие, в то же время внедрять в отрасль инновационные проекты, и которые чувствуют тонкую грань между творчеством и управленческими инициативами. Конкурс «Лидеры России» — это возможность поверить в себя, проверить себя, оценить и проявить свои возможности и таланты. Уважаемые коллеги, приглашаю вас принять участие в конкурсе и желаю всем удачи!»