Ирландский волонтер вспоминает о своей поездке в Чувашию

А Чебоксары круче!

Больше десяти лет назад волонтер из Ирландии Гарретт Муллан приехал в Чувашию, чтобы поработать в лингвистическом лагере «Содружество». Впечатления о той поездке сохранились у него до сих пор. Недавно он поделился ими с «Нашей газетой» — русскоязычным СМИ, выходящим в Ирландии с 2001 года.

Вместо курорта — лагерь

— В тот год я не мог дождаться наступления лета! — рассказал корреспонденту «Нашей газеты» Гарретт Муллан. — Хотелось поскорее бросить работу и уехать из надоевшей Ирландии. Но куда? Лететь по турпутевке на популярные курорты? Уже пробовал, не понравилось. Однажды провел весь отпуск в бассейне отеля, и мне было так скучно, что я прочел шесть увесистых томов, в том числе книгу Энтони Бивора «Сталинград»…

Поэтому пошел другим путем: заглянул на сайт Международной организации волонтеров и нашел там идеальный способ, как помочь своему ближнему и при этом здорово провести время! Вообще этот сайт я всем рекомендую: можно узнать о самых разных волонтерских проектах — от археологических раскопок до работы с детьми. Участие в этих проектах занимает от десяти до тридцати дней. Думаю, каждый найдет что-то подходящее для себя!

Вот так я и попал в «Содружество» — межкультурный детский лагерь на окраине города Чебоксары. Я провел там две недели. Место очень красивое: лагерь расположен в лесу на берегу Волги. Удобства — на весь лагерь один душ, а вместо туалетов — дырки в земле. Но на такие мелочи никто не обращал внимания. И дети, и взрослые здорово проводили время. Чебоксары — славный город. Хотя история Чувашии очень богата, и в республике есть на что посмотреть, но сюда, на мой взгляд, тогда приезжало довольно мало туристов…

Гэльский футбол в Заволжье

Международный проект открыла учительница английского Александра Филиппова. Она основала «Содружество» в 2003 году. Лагерь ведет команда вожатых-волонтеров: вместе с молодежью они заботятся об окружающей среде, обучают детей иностранным языкам. Тем летом в лагерь приехали 30 детей, а присматривала за ними группа вожатых, состоящая из местных и шести заграничных волонтеров, включая меня.

Наши дни в лагере оказались исключительно насыщенными. Чем мы только не занимались! Учили друг друга английскому, польскому, французскому и другим языкам. Рассказывали о своих родных странах. Играли в стратегические игры в лесу. Учились делать традиционные украшения, танцевать польку, играли в футбол, волейбол… Я рассказал ребятам о гэльском футболе, и они даже участвовали в одном матче!

Соседи ругали только погоду

Волонтеры-иностранцы вызывали живой интерес в соседних лагерях. Например, когда я учил свои первые русские слова, за мной постоянно наблюдала орава, десять-пятнадцать ребят! А рядом с нами располагался тренировочный лагерь для лыжников. Сюда приехала команда из Якутска. Их тренер меня спрашивал: почему ты, мол, заехал так далеко от дома? Но ведь и ему, чтобы добраться до Чебоксар из родной Якутии, надо было пять дней провести в поезде!

Ни один из «лагерных детей» в Ирландии никогда не был, и я старался рассказать как можно больше о своей родине. В этом деле очень помогла «Наша газета». Ну где еще мог я найти информацию о связях между Ирландией и Россией? Я показывал своим ученикам две статьи из газеты. Одна рассказывает захватывающую историю Ивана Бешова, российского моряка, который основал в Дублине сеть закусочных. А другая статья про Александра Роу — знаменитого советского мультипликатора, чей отец был ирландским инженером…

А еще перед поездкой в Россию я записал компакт-диск с интервью, которые брал у русскоязычных соседей из Латвии, России и других стран, и затем использовал эти диски в качестве учебных материалов, когда занимался английским с детьми. Своих соседей я спрашивал о различиях между жизнью в Ирландии и в России, задавал вопросы на английском, а они мне отвечали по-русски. Кстати, я рад, что мои соседи не сказали об Ирландии ни одного плохого слова, ругали только погоду…