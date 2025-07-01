Победителям открываются новые горизонты

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Подведены итоги республиканского конкурса «Команда молодых лидеров — 2025». В этом году было подано 678 заявок. В финал вышло 20 человек, а победителями признаны пятеро — всех поздравил Глава Чувашии Олег Николаев. Торжественная церемония награждения состоялась 8 июля.

Напомним, что республиканские конкурсы «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров» проводятся по инициативе Главы региона. По мнению Олега Николаева, подобные мероприятия позволяют амбициозным молодым людям развиваться самим и развивать республику. Согласны с этим и участники. «Конкурс дал мне мотивацию для личностного роста. А также возможность для самореализации и «прокачки» лидерских качеств», — сказала финалист конкурса Анна Николаева, мастер производственного обучения Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции.

Победитель конкурса Алена Кушева, исполняющая обязанности начальника отдела молодежной политики и профориентационной работы Чебоксарского филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, поблагодарила Олега Николаева за возможность проявить свои лидерские качества и получить уникальные навыки. «Видя, какие новые горизонты открываются у победителей этого конкурса, не смогла удержаться и приняла в нем участие. Не ожидала увидеть себя в списке победителей. Испытания были достаточно сложные», — сказала она.

Олег Николаев поздравил конкурсантов с успешным прохождением всех этапов и высоко оценил их усилия. Глава республики назвал настоящим искусством умение основательно погрузиться в тему, почувствовать друг друга, найти такой формат взаимодействия, чтобы и свое мнение отстоять, и других услышать, и при этом прийти к общему решению.

«Сегодня именно те, кто может собрать в кратчайшие сроки реальную команду, объединить потенциал разных ее участников и выйти за границы возможностей каждого в отдельности, пусть и профессионала высочайшего уровня — добиваются наибольших успехов», — подчеркнул руководитель региона.

В свою очередь, Правительство республики оказывает финалистам всестороннюю поддержку. Например, они получают 30% скидки, а победители — бесплатный сертификат на обучение по программам дополнительного образования в Чебоксарском филиале РАНХиГС, или могут претендовать на получение именной стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность. Другие преимущества — прохождение тренингов на личную эффективность, тестирования на уровень профессиональных и надпрофессиональных компетенций, диалогов на равных с победителями республиканского конкурса «Команда молодых лидеров» прошлых лет, а также консультативная и организационная помощь при подготовке и подаче грантовых заявок.

 

Опубликовано: 9 июля 2025 г.


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