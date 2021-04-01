Память о подвиге сохранит книга

В стенах Чувашского драматического театра состоялась презентация книги «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей».

Эта книга состоит из трех глав. В первой из них рассказывается о строительстве рубежей в начальный период войны на западе СССР. А вторая повествует уже о ходе работ в Чувашии. Чтобы построить оборонительные рубежи, приходилось использовать тяжелый ручной труд. На строительство привлекали в основном молодых ребят, женщин и людей пожилого возраста — так, одним из передовиков производства в то время стал 15-летний Павел Коноплев, который в свои годы руководил бригадой из 50 человек.

Третья глава посвящена современности, она рассказывает, как сегодня увековечивается память о строителях рубежей. Здесь говорится о памятниках, установленных в честь тружеников тех лет, о работах историков, посвященных этой теме. На страницах книги приведены копии архивных документов, которые использовали авторы, воспоминания участников строительства рубежей.

«История строительства рубежей охватывает не только три месяца в 1941 и 1942 годах, — рассказал корреспонденту «СЧ» один из авторов книги, заместитель директора по основной деятельности Государственного исторического архива Чувашии Федор Козлов. — Практически никто не задумывается, но история этих рубежей протянулась еще на три года. После строительства людям неоднократно приходилось восстанавливать оборонительные сооружения, пострадавшие в результате разлива рек».

Среди авторов также кандидаты исторических наук Олег Андреев, Евгений Касимов, Марина Широкова. Рассказывая о своей работе, они сообщили, что издание предназначено как для научных работников, так и для широкого круга читателей, оно будет полезно для изучения в кругу семьи.

Руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов вручил авторам книги благодарственные письма руководителя республики. «Память, которая сегодня восстанавливается через книги, фильмы, постановки, сайты, сохранится уже на долгие годы… Это все останется на века, наши правнуки не забудут», — сказал он.

«Хорошая книга отличается от плохой тем, что ее хочется перечитывать. Важно, чтобы эту книгу хотели перечитывать и переиздавать», — пожелал ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров.

«Эта книга — часть масштабных мероприятий, которые проводятся, чтобы сохранить историю, — сказала вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева. — Важно, что жители республики, участвовавшие в строительстве оборонительных рубежей, их потомки смогли передать нам свои воспоминания, которые отображены и в этой книге… Сегодня нет в республике ни одного человека, который бы не почувствовал свою сопричастность к тем историческим дням».

«Спасибо вам, уважаемые авторы книги, мы все вместе делаем грандиозную работу!.. Мы ездим по районам республики, и я вижу, что люди вовлечены. Это очень вдохновляет. Считаю, что мы добились уже грандиозных результатов. Нас всех объединяет чувство гордости и любви», — призналась на презентации книги председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

«Эта такая книга, которую можно передавать из поколения в поколение, — отметила министр культуры Чувашии Светлана Каликова. — Книга получилась очень достойной, потому что над ней работали профессионалы».

Уже после презентации книги гости с удовольствием посмотрели премьеру спектакля «Инкекл? телей» (Счастье горькое) о судьбе простой чувашской семьи во время Великой Отечественной войны.

Фото Максима Васильева

В красочно оформленном издании приведены копии архивных документов и воспоминания участников строительства оборонительных рубежей.