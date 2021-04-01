Конкурс «Лидеры России» представляет трек «Информационные технологии»

На сайте ЛидерыРоссии.рф продолжается регистрация на трек «Информационные технологии» четвертого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Регистрация доступна до 26 апреля. Его цель – выявить специалистов, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий. Запуск трека поддержал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Настоящие лидеры в этой сфере должны быть не просто узкоспециализированными кодерами или программерами, они должны быть всесторонне гармонично развитыми личностями, иметь широкий кругозор, знать историю своей страны, понимать национальный культурный код. И совместно мы будем стремиться сделать всё, чтобы жизнь каждого россиянина была комфортнее и удобнее за счёт цифровизации и за счёт цифровых сервисов. Так что ждём вас на треке «Информационные технологии», ну, и в дальнейшем, на передовых позициях госуправления», – обратился к участникам куратор трека «Информационные технологии» Дмитрий Чернышенко.

Участниками трека могут стать граждане в возрасте до 55 лет, имеющими управленческий опыт не менее двух лет.

«Сейчас идет масштабное цифровое преобразование госвласти на всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном. Реализовать такую задачу можно только при командном взаимодействии IT-специалистов, которые будут учитывать динамичное развитие технологий, запросы общества и требования информационной безопасности. Стране нужны высококлассные лидеры, готовые проявить себя в гос. проектах и предложить инновационные решения, приносящие пользу во всех сферах жизни», – сообщил руководитель Минцифры России Максут Шадаев.

Победители трека «Информационные технологии» получат наставничество от лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России, а также приглашения на работу в органы государственной власти и подведомственные организации, реализующие проекты цифровой трансформации, компании с государственным участием и крупные холдинги.

Конкурс «Лидеры России» будет проходить в несколько этапов. Первый – это регистрационная кампания, которая закроется 26 апреля 2021 года в 23:59 по московскому времени. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.