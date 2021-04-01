«Чебоксарские ястребы» одержали победу в важном матче

В котором каждое очко — на вес золота

«Чебоксарские ястребы» в родных стенах провели первый матч серии полуфинала Суперлиги-2 против принципиального соперника, команды «Тамбов», одолевшей в четвертьфинале тобольский «Нефтехимик». У подопечных Сергея Худаева и Алексея Миронова после победы над «Динамо-МГТУ» было мало времени на подготовку к полуфинальной серии, но все команды, которые продолжают путь к трофею Суперлиги-2, находятся в одинаковых условиях.

Противостояния между «ястребами» и тамбовчанами уже имеют определенную историю. В нынешнем сезоне подопечные Сергея Худаева и Алексея Миронова еще не знали вкуса победы над «Тамбовом» — во всех трех играх успех сопутствовал соперникам чебоксарцев. Но где, как не в плей-офф, прервать неудачную серию!

Зрители снова заполнили зал Центра развития маунтинбайка практически под завязку — огненная поддержка была обеспечена. Начало встречи оправдало ожидание болельщиков — «ястребы» с первых минут буквально вцепились в соперника. Но на некоторое время их хватка ослабевала, и когда это происходило, гости из Тамбова возвращались в игру. Еще по началу матча стало ясно — легко в этот вечер никому не будет. Баскетболисты обеих команд бились буквально за каждый сантиметр площадки. В итоге первая половина матча закончилась со счетом 36:35, и главная борьба должна была развернуться в решающие двадцать минут поединка.

В перерыве тренеры обеих команд провели разъяснительные беседы со своими игроками. Эффективней с воспитательной работой справились наставники чебоксарцев — «ястребы» разыграли пару отличных комбинаций в начале третьей четверти и смогли уйти в небольшой отрыв. Однако исход полуфинала определится по сумме очков, набранных в двух матчах, поэтому тамбовчанам было «смерти подобно» отпускать хозяев далеко вперед. Как ни старались «ястребы» при отличной поддержке своих болельщиков сделать большую разницу, но в итоге выиграли матч не с таким уж большим отрывом — 71:64. Но все равно победа есть победа!

Самым результативным игроком у «ястребов» стал Павел Новиков, который набрал 16 очков. 11 баллов в копилку команды добавил Иван Аладко. «Это полуфинал — каждое очко на вес золота. Мы должны были отдаваться игре каждую секунду на площадке, — отметил игрок «Чебоксарских ястребов» Иван Аладко. — Вторая игра в Тамбове будет непростой. Мы сделали небольшой задел, и должны доказать всем, что наше место в финале».

«Игра была очень важная. Перед баскетболистами стояла задача выиграть как можно больше очков, — рассказал о своих впечатлениях после игры главный тренер «Чебоксарских ястребов» Сергей Худаев. — Было очень много технического брака — это не позволило нам сделать комфортное преимущество. Если бы мы не ошибались, то выиграли бы 15-20 очков, но соперник показал хорошую игру в защите, и нам не удалось сделать комфортную разницу. В Тамбове нужно стремиться играть на победу».