В Чувашии вышла книга «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей»

Не пустить врага на родную землю

Авторы книги — кандидаты исторических наук, доценты ЧГУ имени И.Н. Ульянова Олег Андреев и Марина Широкова, кандидат исторических наук, доцент ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Евгений Касимов и кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного исторического архива Чувашии Федор Козлов на основе архивных источников и воспоминаний участников строительства постарались максимально раскрыть тему героической работы жителей республики, возводивших оборонительные рубежи.

Книга, в которую наряду с текстами вошли схемы и карты рубежей, архивные фотографии, предназначена не только для научных работников, преподавателей и студентов, учителей и школьников. Она также полезна и важна для изучения в кругу семьи: разные поколения смогут вместе приобщиться к истории малой родины и страны. Внимательно изучив материалы книги — документы, отрывки из воспоминаний, фотографии — многие смогут найти среди героев строительства оборонительных рубежей своих бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, трудившихся в неимоверно тяжелых условиях с одной целью: не допустить, чтобы враг пришел на нашу родную землю.

Владимир Степанов

Фото Ольги Ивановой

Книга «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей» издана тиражом 1000 экземпляров. На этой неделе запланирована презентация нового издания.