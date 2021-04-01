В Чувашии вышла книга «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Не пустить врага на родную землю

Авторы книги — кандидаты исторических наук, доценты ЧГУ имени И.Н. Ульянова Олег Андреев и Марина Широкова, кандидат исторических наук, доцент ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Евгений Касимов и кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного исторического архива Чувашии Федор Козлов на основе архивных источников и воспоминаний участников строительства постарались максимально раскрыть тему героической работы жителей республики, возводивших оборонительные рубежи.
Книга, в которую наряду с текстами вошли схемы и карты рубежей, архивные фотографии, предназначена не только для научных работников, преподавателей и студентов, учителей и школьников. Она также полезна и важна для изучения в кругу семьи: разные поколения смогут вместе приобщиться к истории малой родины и страны. Внимательно изучив материалы книги — документы, отрывки из воспоминаний, фотографии — многие смогут найти среди героев строительства оборонительных рубежей своих бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, трудившихся в неимоверно тяжелых условиях с одной целью: не допустить, чтобы враг пришел на нашу родную землю.

Владимир Степанов

 

 

Фото Ольги Ивановой
Книга «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей» издана тиражом 1000 экземпляров. На этой неделе запланирована презентация нового издания.

Опубликовано: 5 апреля 2021 г.


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