«Чебоксарам» проигрывать больше нельзя…

Хоккейный клуб «Чебоксары» сыграл четвертый и пятый матчи серии за выход в финал первенства ВХЛ против саратовского «Кристалла».

Еще перед началом противостояния многие считали фаворитами «богатырей», но первые домашние матчи показали — саратовцы оказались крепкими орешками. Конечно, подопечным Александра Протаповича удалось ответить одной победой в третьей игре в Саратове, но этого было еще недостаточно. В свою очередь, «Кристаллу» нужно было реабилитироваться за поражение перед своими болельщиками. Обе команды были в предвкушении четвертой встречи.

В начале матча саратовцы надвинулись атакующей волной на ворота «богатырей», и это привело к голу уже на второй минуте. Ближе к концу первой двадцатиминутки чебоксарцы усилиями Николая Патрушева сравняли цифры на табло. На протяжении следующих двух периодов хоккеисты «Кристалла» забросили три шайбы и одержали победу со счетом 4:1.

Теперь у наших спортсменов не было права на ошибку. На пятый матч «богатырей» даже не нужно было мотивировать, все понимали: еще одно поражение, и сезон для чебоксарцев закончится. В этот трудный момент болельщики не бросили клуб, а пришли поддержать своих любимцев — знакомые подбадривающие кричалки чуть ли не всю игру звучали под сводами «Чебоксары Арена».

ЦИФРА 2200 зрителей пришло в Ледовый дворец на пятую игру ХК «Чебоксары» с «Кристаллом»

В первом периоде чувствовался нерв игры — никто не хотел уступать, но при этом команды играли максимально осторожно, особенно в обороне. Несмотря на это, «богатыри» смогли отыскать брешь в защите противника — Сергей Дудкин отправил шайбу в сетку ворот саратовцев.

Долго цифры на табло не менялись. Между тем, иногда чебоксарцы упускали явные моменты, чтобы упрочить лидерство — казалось, шайбе уже некуда деваться, а в ворота она все равно не залетала. Тут сразу вспоминалась поговорка: «Не забиваешь ты, забивают тебе». Так и произошло — в начале третьего периода саратовцы сравняли счет. После забитого гола «Кристалл» оказывал серьезное давление, но это больше ни к чему не привело. В один из моментов шайба залетела в зону саратовцев, «богатыри» атаковали спокойно и тут… Павел Никулин сыграл на добивании и забил победный гол! В итоге встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Чебоксар». Болельщики ликовали!

«Игра плей-офф — кто меньше ошибается, тот и выиграет, — отметил нападающий «Чебоксар» Александр Бирюков. — Для победы нужно играть самоотверженно, и по установке тренера показывать себя единым кулаком, одной командой».

«Очень сложные были игры, но ребята проявили характер, — поделился своими впечатлениями наставник «Чебоксар» Александр Протапович. — Мы хотели вернуться в Саратов — и у нас это получилось».

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Шестой матч полуфинальной серии между «Чебоксарами» и «Кристаллом» состоится 31 марта в Саратове.