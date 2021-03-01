Шансы у ХК «Чебоксары» еще остаются

Обилие шайб в пользу «богатырей»

Хоккейный клуб «Чебоксары» сыграл третий матч серии 1/2 финала плей-офф первенства ВХЛ. На выезде подопечные Александра Протаповича противостояли саратовскому «Кристаллу».

«Отступать уже некуда», — именно под таким девизом чебоксарцы выходили на лед Дворца спорта в Саратове. Ведь после обидных проигрышей в двух домашних играх поражение в третьей встрече ставило под большие сомнения выход «богатырей» в финал турнира. Но пока не прозвучал финальный свисток последнего матча, ситуацию еще можно было исправить.

Стартовые минуты третьей встречи не настраивали на оптимистичный лад — игроки «Кристалла» открыли счет на второй минуте матча. Но гости не собирались опускать руки. Да и как это было возможно, когда на игры в Саратов приехал солидный десант болельщиков «Чебоксар», которому порой даже удавалось перекричать саратовскую публику. И «богатыри» наконец порадовали своих фанатов — усилиями Сергея Иванова, Сергея Дудкина и Егора Залитова чебоксарцы вышли вперед. Несмотря на игровое преимущество нашей команды на протяжении практически всего матча, во втором периоде хозяевам удалось сравнять цифры на табло. Но ответить на четвертую шайбу чебоксарцев (забил ее Максим Приступлюк в третьей двадцатиминутке) саратовцы не смогли. А затем шайбой в пустые ворота отметился Егор Залитов. В итоге «Чебоксары» обыграли «Кристалл» со счетом 5:3.

«Мы вернули хоккей в Чебоксары — это была наша задача номер один по приезде в Саратов, — отметил после матча наставник «Чебоксар» Александр Протапович. — Следующая задача — сравнять счет в серии».

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Следующий матч в Саратове состоялся 25 марта и его результат стал известен уже после подписания номера в печать. А 28 марта в 13 часов на стадионе Чебоксары арена состоится пятая встреча серии. В воскресенье «богатырям»как никогда нужна будет поддержка болельщиков. Все на хоккей!