Прокуратура проводит проверку после пожара на Шумерлинском молочном заводе

Информация об этом появилась на официальной странице прокуратуры Чувашии в Instagram. В понедельник в Шумерле загорелось двухэтажное здание склада готовой продукции площадью 720 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 15 часов дня. Спустя час после этого пожар был локализован. В его тушении принимали участие 30 человек личного состава и 12 единиц техники. Полностью ликвидировать пламя удалось в 22.10.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Чувашской Республике, находившийся рядом со складом производственный цех получил повреждения. Удалось спасти административный корпус и гараж, которые также находились поблизости. Никто из работников завода не пострадал.