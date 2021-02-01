Прокуратура проводит проверку после пожара на Шумерлинском молочном заводе

Автор: Семен АлицевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Информация об этом появилась на официальной странице прокуратуры Чувашии в Instagram. В понедельник в Шумерле загорелось двухэтажное здание склада готовой продукции площадью 720 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 15 часов дня. Спустя час после этого пожар был локализован. В его тушении принимали участие 30 человек личного состава и 12 единиц техники. Полностью ликвидировать пламя удалось в 22.10.
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Чувашской Республике, находившийся рядом со складом производственный цех получил повреждения. Удалось спасти административный корпус и гараж, которые также находились поблизости. Никто из работников завода не пострадал.

Опубликовано: 17 февраля 2021 г.


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