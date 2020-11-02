От Сурского рубежа до Севастополя

Вахта Памяти закрыта. Работа продолжается

В столице Республики Карелия Петрозаводске прошло торжественное закрытие всероссийской акции «Вахта Памяти — 2020». Участие в нем приняла и делегация нашей республики.

Руководитель поискового отряда «Мы помним» Янгличской средней школы Ирина Иванова отличилась организацией работы с учащимися средних классов. Руководитель поискового отряда «Поиск» школы № 3 г. Шумерли Виктор Ласс ведет работу по расширению музея под открытым небом «Сурский рубеж». Третьим членом делегации был ведущий рубрик «Будем помнить» и «Календарь Победы» нашей газеты Евгений Шумилов.

Участников традиционного поискового мероприятия тепло и искренне поздравил Президент России Владимир Путин. В своей приветственной телеграмме он, в частности, написал: «Миссия поисковиков — яркий пример высокой гражданской позиции, искренней любви к Родине и ее истории. Ваша работа, дорогие друзья, вызывает глубокое уважение и достойна всемерной поддержки». Несмотря на сложный год, в рамках проекта «Без срока давности» проведены поисковые работы на местах массовых расстрелов мирных жителей карателями в нескольких регионах России, впервые за тридцать лет прошли масштабные поисковые работы на Сахалине. Всего за полевой сезон 2020 года найдены останки более 15 тысяч солдат Красной Армии.

Свой вклад в общую копилку внесли и поисковики Чувашии. В юбилейном году поисковые отряды республики выезжали в экспедиции в Тверскую область, город Севастополь, участвовали в международных экспедициях «Западный фронт. Варшавское шоссе» (Калужская область), «Калининский фронт» (Тверская область), во всероссийской студенческой Вахте Памяти (Республика Крым). Большой удачей стало участие сводного отряда поискового движения Чувашии в экспедиции Северного флота и Русского географического общества на побережье Баренцева моря в районе порта Лиинахамари.

В ходе экспедиций чувашскими поисковиками обнаружены и подняты останки 42 бойцов и командиров Красной Армии, имена двоих из них удалось установить. В содружестве с белорусскими поисковиками было организовано торжественное захоронение на родине останков старшего сержанта Василия Меньшова из села Антипинка Порецкого района.

Не сидели без дела отряды и дома. Большинство из них включилось в работу по изучению трудового подвига строителей оборонительных рубежей на территории Чувашии. В республике сформированы новые поисковые отряды, в том числе отряд имени Героя Советского Союза Зои Парфеновой в Чувашском кадетском корпусе. Работа будущих защитников Отечества уже получила достойную оценку военного ведомства.

В ходе мероприятий торжественного закрытия Вахты Памяти делегация поискового движения Чувашии приняла участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата, побывала на рубеже обороны Петрозаводска, вместе с коллегами из других регионов обсудила актуальные вопросы организации непростой работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Георгий Григорьев

Фото Ирины Ивановой

В этой братской могиле похоронен и красноармеец из Чувашии. Ранее место захоронения не было известно. Выяснить это удалось Ирине Ивановой из Канашского района.