Чуваши — в панораме народов Сибири

Рассказы о культуре и традициях чувашей вошли в альбом-путеводитель «Этническая панорама Сибири», выпущенный Омским историко-краеведческим музеем.

Как сообщают омские СМИ, издание посвящено этнографическим коллекциям одного из старейших музеев Сибири и России. Коллекции начали формироваться во второй половине XIX века благодаря деятельности Западносибирского отдела Русского географического общества. Ценность альбома-путеводителя, по оценке историков, заключается в том, что в нем совмещены энциклопедические данные по народам и фотографии уникальных музейных предметов.

В книге представлены сведения об этнической истории и культуре 25 национальностей, проживающих на территории Омской области и Сибири. По словам директора музея Петра Вибе, в «Этническую панораму» вошли наиболее крупные народы региона и те, кто особо полно представлен в этнографической коллекции. Так, чувашское собрание состоит из 89 предметов. В нем — инструменты ремесленников, хозяйственная утварь, предметы домашнего обихода, одежда, обувь, украшения, образцы вышивки. А в статьях про чувашей приводятся не только основные сведения по этнической истории, демографии, языку, антропологии, но и рассказывается об особенностях нашей самобытной культуры.

СПРАВКА «СЧ» В Омской области, по данным Переписи 2010 года, проживает 3065 чувашей. Первые наши сородичи там появились в период Столыпинской реформы. Сегодня они дисперсно расселены по всей территории региона. По данным местных органов статистики, в области насчитывается 7 селений с жителями чувашской национальности: деревни Казанка в Муромцевском, Машканка в Тарском, Чебачиха в Большеуковском, Салоревка в Крутинском, Выборненовка в Любинском, Белотуровка в Полтавском, Екатериновка в Усть-Ишимском районах.

Омская национально-культурная автономия чувашей «Юлташ» образована в 2007 году.