Такого текста еще не было

Стало известно имя автора Тотального диктанта-2021.

Автором Тотального диктанта-2021 стал современный российский писатель Дмитрий Глуховский, создатель постапокалиптических романов «Метро 2033», «Метро 2034» и реалистического «Текст», нашумевшая экранизация которого в прошлом году вызвала неоднозначную реакцию зрителей.

Как рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, с 10 ноября на сайте проекта выбирают столицу Тотального диктанта-2021, откуда 10 апреля следующего года и прочитает специально написанный для акции текст автор.

За звание «тотальной» столицы сейчас соревнуются 10 российских городов и 3 зарубежных. Это Ижевск, Томск, Рязань, Волгоград, Ярославль, Калининград, Майкоп, Саранск, Салехард, Якутск, Берлин, Стамбул и Нур-Султан. Голосование продлится до 24 ноября. В этот день объявят пять городов, вошедших в шорт-лист, а победителя назовут 6 февраля 2021 года на традиционной конференции.

Как пишет «Российская газета», Дмитрий Глуховский известен своей любовью к «изысканной» пунктуации. В штабе акции его даже попросили «вести себя сдержанно с диалогами». Впрочем, у поклонников Тотального диктанта еще есть время «прокачать» свои знания русского языка — 30 ноября в соцсетях запустят курс подготовки к Тотальному диктанту под многоговорящим названием «Болевые точки… и двоеточия».

Вспоминать на нем будут не только точки и двоеточия, но и запятые, тире, многоточия — словом, все, что есть интересного и неоднозначного в современной русской пунктуации.

«Наши авторы, не сговариваясь, каждый год дают участникам возможность отрабатывать самые сложные правила правописания. Например, Леонид Юзефович, Павел Басинский и Андрей Геласимов включали в свои тексты слова «земля», «луна» в разных значениях, и участники диктанта должны были выбрать, с какой буквы писать эти слова, понять, в каких случаях они используются как астрономическое термины. В текстах 2019, 2020 года мы встречали прямую речь и предлагали пишущим диктант вспомнить правила на эту тему. Их же придется вспомнить, когда мы будет писать текст 2021 года», — рассказали о ближайших планах в Штабе акции.