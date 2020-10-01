В республике стартует акция «Сурпан Пĕрле»

Она пройдет с 1 по 29 ноября и будет приурочена ко Дню чувашской вышивки.

Суть акции заключается в том, чтобы совместными усилиями всех мастеров этого вида декоративно-прикладного искусства из районов и городов республики создать сурпан и продемонстрировать умения вышивальщиц Чувашии.

В рамках акции участники от каждого района вышьют два полотна — на оба конца сурпана, а в центре на белом полотне будет располагаться вышитый логотип «Пĕрле», который изготовят мастерицы фабрики «Паха тĕрĕ». В итоге все фрагменты от представителей районов будут соединены в полотно сурпана и обработаны по периметру тесьмой.

Демонстрация готового изделия планируется во время показа костюмов с чувашской вышивкой на торжественном мероприятии, приуроченном к празднику.