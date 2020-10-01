Банк России проводит диктант по финансовой киберграмоте

Что надо знать, чтобы не потерять деньги/

Телефонное мошенничество с банковскими картами и другие финансовые преступления, связанные с информационными технологиями, к сожалению, сегодня стали чуть ли не обыденностью. На уловки мошенников иногда попадаются даже те, кто считает себя опытным пользователем современных гаджетов.

Проверить свои знания о том, как безопасно использовать онлайн-платежи или приложения банков можно в ходе диктанта по финансовой киберграмоте, который проходит как раз в эти дни. Выполнить задания диктанта можно будет на платформе RUNET-ID до 1 ноября, а узнать свой результат и посмотреть разбор — уже со 2 ноября.

Разработан диктант Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России. Он состоит из двух тестов: один рассчитан на детей — школьников 12–17 лет, другой — на взрослую аудиторию. После завершения кибердиктанта, начиная со 2 ноября, участники смогут пройти работу над ошибками, чтобы узнать, на какие вопросы были даны неточные ответы и как надо было ответить правильно.

«Цель диктанта — повысить грамотность в сфере кибербезопасности и взрослых, и детей. Взрослые смогут задуматься о том, все ли они знают, чтобы защититься от мошеннических атак. А дети будут лучше подготовлены к тому, чтобы начать пользоваться финансовыми продуктами. И к тому же ребята потом смогут поделиться знаниями с родителями, знакомыми и друзьями. Это поможет нашему обществу стать более подкованным в вопросах личной кибербезопасности», — приводит слова первого заместителя директора Департамента информационной безопасности Банка России Артема Сычева пресс-служба регулятора.

СПРАВКА «СЧ» Организаторы Всероссийского кибердиктанта по финансовой IT-грамотности — Российская государственная детская библиотека, Координационный центр доменов .RU/.РФ, Банк России и Региональный общественный центр интернет-технологий при информационной поддержке Национального центра финансовой грамотности, а также российских детских библиотек.