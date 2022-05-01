Победитель «Диктанта Победы» из Чебоксар побывала на главном параде страны

Билет на Красную площадь

«Мы увидели потрясающую мощь нашей страны и не смогли сдержать слез, плакали даже мужчины», — поделилась с корреспондентом «СЧ» впечатлениями от парада Победы в Москве Наталия Матвеева. Преподаватель истории и права Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства оказалась одним из двух десятков победителей международной акции «Диктант Победы», получивших приглашение на Красную площадь, на главный парад страны.

Торжественное награждение лауреатов состоялось накануне, 8 мая, в Музее Победы. «Это мероприятие стало самым масштабным тестом на знание истории Великой Отечественной войны. В 2021 году диктант прошел в третий раз, в нем приняли участие свыше полутора миллионов человек во всех 85 регионах России и 80 государствах мира», — сказал победителям акции куратор проекта «Историческая память», председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Именно в музее лауреатам вручили заветные приглашения на Красную площадь. А еще им показали новую экспозицию — «Битва за Москву. Первая Победа!». Она произвела неизгладимое впечатление на всех гостей. «Мы ведь как представляем музеи — это экспонаты под стеклом, — говорит Наталия. — А мы увидели воплощенные с невероятным реализмом сцены военного времени. На одной площадке можно было увидеть будни обычной семьи тех лет, на другой — оказаться на призывном пункте, откуда добровольцы отправлялись на фронт…»

А на следующий день Наталия стала свидетелем парада Победы. «Я всегда считала, что я большой патриот своей Родины, — говорит девушка. — Но на Красной площади испытала неподдельное восхищение и восторг. Когда заиграл военный оркестр, а тяжелая военная техника проходила мимо нас, никто из присутствующих не мог сдержать своих эмоций. У меня задрожали руки, а по щекам текли слезы. Этот день я никогда не забуду».

Как признается девушка, попробовать свои силы в международной акции вместе со своими студентами в прошлом году она решилась впервые. А в свою победу поначалу даже не поверила, хотя готовилась к диктанту в течение нескольких недель.

Какую страшную цену заплатила наша страна за Победу, Наталия Матвеева знает с детства, и не только по книгам и школьным урокам истории. В семье педагога есть свой герой — на фронтах Великой Отечественной воевал ее дедушка Петр Иванович Рябчиков. Вернувшись с войны, он жил скромно, редко надевал свои боевые награды, да и в торжественных мероприятиях участвовал нечасто. В девяностые Петра Ивановича не стало…

Сейчас Наталия вернулась в Чебоксары. В плотном графике преподавателя не только лекции со студентами, но и научная деятельность. Талантливая девушка параллельно учится в аспирантуре в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова. Коллеги спрашивают — не собирается ли она повторить успех на диктанте Победы в этом году? «Теперь дам дорогу молодым», — отшучивается педагог. Хотя признается — и в этом году она планирует принять участие в акции. А всем желающим испытать свои знания советует не только читать больше книг, решать специальные тесты, но и смотреть фильмы военных лет.

СПРАВКА «СЧ»

Международная акция «Диктант Победы» проводится в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». За три года количество участников увеличилось более чем в десять раз. В 2021 году было создано 16,5 тыс. площадок, на которых очно написать диктант пришли 800 тысяч человек. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны часть вопросов была посвящена первому году войны и юбилею великих советских полководцев.