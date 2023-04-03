27 апреля Диктант Победы соберет патриотов

Уже через неделю в России и еще более чем 40 странах мира пройдет очередной Диктант Победы. Принять участие в патриотической акции можно будет онлайн или очно, посетив одну из площадок.

В этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков — китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. Количество площадок Диктанта Победы — сейчас их уже более 22 тысяч — выше, чем в предыдущие годы, отметил координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память», председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Среди организаторов Диктанта также Российское военно-историческое общество, Фонд президентских грантов, «Молодая гвардия», Музей Победы и другие организации и движения.

Лидерами по количеству площадок являются Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. Более 120 площадок Диктанта Победы будет организовано на Донбассе. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве.

Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и 5 — по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В их числе Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия.

В этом году впервые к исторической акции присоединится Шри-Ланка.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

региональный координатор партийного проекта «Историческая память», ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова: — В республике более пятисот площадок Диктанта Победы. Самой массовой с количеством участников 600 человек, как и в прошлые годы, станет Чувашский государственный университет. Юбилейный, пятый, Диктант напишут на площадках Росгвардии, МВД по Чувашии, ОАО «Промтрактор» и в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования, в ссузах, школах и библиотеках. В 2022 году на 500 площадках в учреждениях образования, культуры, в том числе в малых населенных пунктах, в Чувашии Диктант написали почти 15 тысяч человек. В их числе в одной из аудиторий ЧГУ проверили свои знания по истории Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, депутаты парламента республики, Чебоксарского городского и других местных Собраний, преподаватели и студенты.