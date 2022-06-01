Чебоксары стали столицей Пушкинского диктанта

Международная просветительская акция, приуроченная ко дню рождения поэта, проходит в девятый раз. И впервые центром ее проведения выбрана столица Чувашии.

Торжественное открытие акции состоялось вчера в Русском драматическом театре. В этом году мероприятие приобрело особую значимость, подчеркнул со сцены Глава Чувашии Олег Николаев: «Когда видим всплеск русофобии в мире, попытку избавиться от всего русского, на этом фоне наше действие — максимальная популяризация и широкое применение русского языка».

«Усиление патриотизма, внимание к самым ценным вещам, Александру Сергеевичу Пушкину — это то, что делает нас сильнее», — отметила депутат Госдумы РФ Алла Салаева. А гостья из Москвы, председатель Координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова поприветствовала всех собравшихся на чувашском языке. «Салам. Мне приятно произнести эти слова на замечательной чувашской земле, по которой когда-то хаживал Александр Пушкин и где он обрел большого друга Иакинфа Бичурина, — сказала она. — Чувашия, населенная многонациональным народом, который любит русский язык, бережно относится к своему родному языку, восхищается творчеством Пушкина и знает его произведения. Мы рады, что пушкинское слово несут матери Чувашии, поскольку в организации большого мероприятия непосредственное участие принимал Союз женщин Чувашии».

Диктант, посвященный творчеству Пушкина и русской литературе XX столетия, в театре вчера писали около двухсот учителей русского языка литературы из всех городов и районов республики. В Чебоксарах акция прошла еще на четырех площадках — в ЧГУ имени И.Н. Ульянова, Национальной библиотеке, в гимназии № 2 и детском саду № 205.

Проверьте себя

В этом году акция «Пушкинский диктант» проходит в рамках объявленного Президентом РФ Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и приурочена ко Дню русского языка и Пушкинскому дню. Все задания диктанта сформированы по возрастным категориям, а для зарубежных участников – по уровням владения русским языком. Вот какие вопросы, например, предлагали в этом году студентам и взрослым людям, живущим в России: