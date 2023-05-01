Диктант Победы объединил поколения

Самый масштабный тест на знание истории Великой Отечественной войны — Диктант Победы — прошел 27 апреля в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова. В этом году на площадке университета свои знания проверили более 600 человек разных возрастов — от младшей школьницы Миланы Кузьминой до 99-летнего Евгения Григорьевича Беляева, ветерана Великой Отечественной войны, офицера и преподавателя всеобщей истории университета, который и дал старт акции.

Эта акция еще раз подчеркивает необходимость изучать многовековую историю России, чтить память о подвиге наших солдат, отстоявших свободу и независимость Родины в годы войны. Родственники многих из пришедших на Диктант Победы не вернулись с войны или погибли в те годы. «Моя бабушка трудилась в тылу, она была врачом. Помогала раненым, делала перевязки, — рассказала жительница Чебоксар Александра Яркина. — К сожалению, домой она так и не вернулась. В диктанте я участвую во второй раз, приходим вместе с сыном. Так как я совсем не знала свою бабушку, для меня эта акция своеобразная дань памяти о ней. Она много сделала для Победы, как и все ветераны».

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

ректор Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова: «Важность этой акции, особенно в нынешних условиях, сложно переоценить. Очень важно знать историю Великой Отечественной войны, знать, с каким трудом, какими жертвами, какими потерями мы добились Победы, и гордиться тем, что сделали наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки. Диктант Победы объединяет молодых и старых в общем стремлении — любить свою страну и помнить о подвиге своего народа».

Участникам диктанта в течение 45 минут нужно было выполнить 25 заданий, 20 — по истории Великой Отечественной войны и пять — по региональной тематике. Основными темами стали победа Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. Некоторые из участников тщательно готовились к данной акции и только потом подали заявку. «Конечно, в идеале нужно знать историю своей страны. С этим у меня проблем нет, но все же пару моментов решил уточнить. Также посмотрел вопросы прошлых годов, хорошо, что информация есть в открытом доступе», — поделился студент второго курса юридического факультета Семен Архипов. Кстати, абитуриенты, ставшие победителями Диктанта Победы, могут получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в вуз.

Всего в нашей республике в этом году диктант написали около 15 тысяч человек, крупнейшей по количеству очных участников стала площадка ЧувГУ. В Чебоксарах площадками акции стали такие знаковые места, как Чувашский национальный музей, Музей Василия Ивановича Чапаева, Чувашский кадетский корпус, Музей воинской славы Чувашской Республики, где к участникам диктанта присоединились ветераны Великой Отечественной войны.

Фоторепортаж Максима Васильева: