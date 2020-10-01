О развитии и сохранении культуры чувашского народа говорили в Екатеринбурге

«Эткер» на «Большом Урале»

В столице Урала прошел региональный интерактивный форум «Эткер» (Наследие), который был посвящен 100-летию образования Чувашской автономной области. По характеристике его участников и гостей, это социокультурный проект, направленный на развитие и сохранение культуры чувашского народа в Свердловской области как неотъемлемой части культуры Российской Федерации.

С идеей проведения такого форума, который вошел в программу Восьмого международного туристского симпозиума «Большой Урал», выступил при поддержке областного правительства Чувашский культурный центр Свердловской области.

Деловая программа «Эткера» содержала более 15 мероприятий, которые состоялись 25 и 26 сентября на площадках Президентского центра Бориса Ельцина и Уральского государственного экономического университета. Круглые столы, мастер-классы, выставки как реальные, так и виртуальные (к примеру, электронная историко-документальная выставка «Чувашия: история и современность»), дегустации национальных блюд, концерты — рассказывали собравшимся о самобытной многогранной культуре чувашского народа.

Виртуальный проект-сайт «Чувашская Республика: летопись столетия» знакомил с краткой историей становления и развития поволжской республики, а виртуальный кинотеатр транслировал видеоролики и фильмы о ее национальных и культурных брендах. Песенное и танцевальное творчество демонстрировали онлайн-концерт «Савн? ??р, ч?ваш ??ршыв?» Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца и реальные выступления творческих коллективов соплеменников из регионов страны.

Такая масштабная содержательная организация, сообщают уральские СМИ, позволила прикоснуться к культурному наследию чувашского народа во всем его богатстве и многообразии гостям из 5 государств и 11 регионов страны. Участвовали в работе форума и представители чувашских общественных организаций из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Каменск-Уральска, а также из Чувашии. Так, педагоги кафедры народного художественного творчества Института культуры и искусств Раиса Васильева и Зинаида Воронова знакомили участников форума с особенностями традиционной чувашской вышивки, национальных головных уборов и украшений. А на круглом столе, посвященном роли общественных объединений в укреплении межнационального и межконфессионального мира и согласия на Урале, выступили с сообщениями «Чувашская вышивка — богатство народа», «Национальный костюм — культурное наследие Чувашии».

По всеобщему мнению, «Эткер» — уникальный форум, способствующий популяризации ценностей чувашского народа и ценностей в контексте развития многонациональной культуры Свердловской области.

Фото cap.ru

Заведующая кафедрой народного художественного творчества чебоксарского Института культуры и искусств Раиса Васильева знакомит форумчан с особенностями чувашской вышивки.