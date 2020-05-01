Мусорные полигоны захватывают ближние участки

По поручению Росреестра чувашское управление этого ведомства провело административные обследования в отношении 22 полигонов твердых бытовых отходов, в том числе семь несанкционированных, находящихся на территории республики.

Земельные инспекторы на восьми свалках выявили нарушение земельного законодательства — самовольное занятие прилегающих земельных участков под складирование ТБО. Одна из них — на территории Комсомольского района. При въезде в село Комсомольское с 1994 года официально действует свалка. С 2016 года вывоз мусора на полигон был закрыт. Отходы свозились сюда на протяжении 22 лет. Вероятно, территории, отведенной для этих целей, стало недостаточно. Постепенно стали захламляться прилегающие земельные участки сельхозназначения, в итоге оказались завалены мусором почти 90 соток.

Схожая ситуация в Аликово. Свалка в селе работала около 36 лет, до 2016 года. Здесь накоплено более 40 тысяч кубометров отходов, которые не умещались на выделенной территории и стали складироваться на соседних участках.

Аналогичные нарушения выявлены также в Батыревском, Моргаушском и Красноармейском районах.

В администрации Комсомольского района пояснили, что уже почти три года занимаются вопросом расширения мусорной площадки и перевода земель из разряда сельскохозяйственного назначения в промышленную категорию. Сейчас дорабатывается проектно-сметная документация по рекультивации свалки ТБО. Управление Росреестра выдало предписание об устранении нарушения земельного законодательства. Теперь администрации района предстоит не только завершить работы по переводу земель из одной категории в другую, но и провести комплекс мер по очистке и восстановлению самовольно занятых земельных участков, а также улучшить экологические условия окружающей среды.

Сообщили в управлении Росреестра и приятную новость: в 2020 году должны рекультивировать закрытые свалки в Аликово и Яльчиках.