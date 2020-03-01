Росреестр рекомендует находить компромисс в решении спорных земельных вопросов

Бывает, что соседи не согласовывают границы своих земельных участков и начинаются скандалы. Как без «войны» выйти из таких ситуаций?

Ирина Мартынова, Цивильский район

В Управление Росреестра по Чувашии довольно часто обращаются граждане в попытке решить вопрос по согласованию границ земельного участка с соседями. Однако Росреестр не уполномочен решать земельные споры. Если соседи не согласны подписывать акт согласования границ и заявляют возражения по их местоположению, разрешить спор может только суд.

Но в управлении советуют: если возникли разногласия при установлении границ (независимо от причины), в первую очередь, нужно искать компромисс. Возможно, в чем-то придется уступить, но зато вы сэкономите деньги, нервы и время. Если ни одна из сторон не готова уступить, надо готовиться к судебной тяжбе. Необходимо поднять все документы на ваш земельный участок, проверить, какую площадь он занимал по документам межевания и в какой конфигурации, проанализировать историю участков — от кого и кому он передавался, в каких границах. Как правило, суд при рассмотрении таких дел назначает землеустроительную экспертизу. Проигравшая сторона процесса несет расходы, связанные с судебными издержками, в том числе и по проведенной экспертизе.

Фото img.gazeta.ru: Судебная тяжба между соседями обойдется намного дороже, чем решение конфликта мирным путем. А это — возможно.