Олег Николаев дал поручения по обращениям жителей, поступившим через соцсети

Комментарий в соцсетях – сигнал для работы

Несанкционированные свалки, газификация, льготы на питание, отсутствие тротуаров… Эти и другие темы были обсуждены на совещании врио Главы Чувашии Олега Николаева с главами городов и районов. Повестку разговора, как уже сообщала «СЧ», определили обращения через соцсети к руководителю региона.

«Формат работы через соцсети сегодня является требованием времени, в рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции, — подчеркнул Олег Николаев. — Однако его необходимо использовать и на постоянной основе, как инструмент получения информации о проблемах и действенный канал информирования о работе органов власти».

В соцсетях Олегу Николаеву пишут не только жители столицы. Из Чебоксарского района, например, пришел сигнал об аварийной дороге, по которой не может проехать школьный автобус (видеосюжет об этом, снятый корреспондентом нашей газеты, был показан на совещании в Доме правительства). Наша коллега, главный редактор газеты «Канаш» Людмила Шурекова озвучила вопрос своих читателей об отсутствии газификации на улице Новая города Канаш. Глава администрации района Владимир Степанов ответил на это, что заявка на газификацию улицы уже подана, есть надежда на появление там « голубого топлива» в 2021 году.

Из напечатанного Олег Николаев, врио Главы Чувашии: — Мне в соцсетях пишут очень много. …Написал один из жителей Чебоксар. Он инвалид, ездит на коляске. Жалуется, что во дворе не может проехать на своей коляске. Указывает фамилию, адрес. Я тут же перекидываю сообщение Ладыкову, прошу Алексея Олеговича обратить внимание и отреагировать. Через час обратившийся ко мне пишет: «Спасибо большое, ко мне пришел человек из администрации города, все в порядке». И такой информации очень много. Помните, была проблема с питанием в Мариинско-Посадской школе. Потом мне глава района позвонил по этому поводу, и я попросил его, чтобы директора школы, если там нет криминала, не наказывали… Из интервью газете «Советская Чувашия»

Затронули на совещании и темы несанкционированных свалок. Собравшимся продемонстрировали фотографии из тех же соцсетей: кучи мусора в Батыревском и Мариинско-Посадском районах. Главы обоих районов доложили, что уже знают о проблеме, но убрать мусор получится только тогда, когда подсохнет земля. Руководитель республики взглянул на проблему шире и поручил двум министерствам, Минприроды и Минстрою, актуализировать карту несанкционированных свалок до 1 мая.

Неравнодушный житель села Красные Четаи снял целый видеоролик, в котором рассказал об отсутствии асфальтированного тротуара, ведущего к школе, и наглядно показал свой путь к калитке по грязи. И.о. главы администрации Красночетайского района Игорь Живоев дал слово, что дорожку заасфальтируют до 1 сентября.

Обсуждали на заседании также вопросы о льготах на питание, о строительстве автозаправки… У людей совершенно разное отношение к одним и тем же фактам, подвел итог разговору Олег Николаев, поэтому нужно общаться с ними через социальные сети, разъяснять положение дел. Кроме того, нужно выработать алгоритмы решения проблем населения, озвученных через Интернет.